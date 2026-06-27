Il documentario su Giulio Regeni apre la rassegna albese “Cinema all’Arena”

Giovedì 2 luglio, apre la rassegna Cinema all’Arena con la pellicola “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo” di Simone Manetti, a cura del Circolo del cinema Il Nucleo.

La proiezione, a ingresso gratuito, è stata programmata dalla Ripartizione Cultura Turismo e ricostruisce la vicenda del rapimento, della tortura e dell’omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni, avvenuta in Egitto nel 2016.

Il titolo del film richiama le parole della madre del ragazzo: «Sul corpo di Giulio c’era tutto il male del mondo».

La famiglia Regeni ha inviato il suo sentito messaggio di ringraziamento per il sostegno ricevuto dalla città di Alba quando l’amministrazione, da poco insediatasi, ha sin da subito voluto ripristinare l’esposizione alla casa Comunale dello striscione che riporta la scritta “verità per Giulio Regini”, campagna promossa da Amnesty International.

L’appuntamento è nell’Arena Guido Sacerdote, con ingresso da via Accademia ad Alba, con inizio alle 21:45.

Il programma degli eventi estivi, promossi dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Alba, è pubblicato su https://visitalba.eu/



