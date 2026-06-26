Ceva accoglie otto nuovi cittadini italiani

Nei giorni scorsi, in Comune a Ceva, si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza italiana a otto residenti, cinque donne e tre uomini, che hanno concluso con esito positivo il previsto percorso amministrativo per l'acquisizione della cittadinanza.

Un momento significativo, che rappresenta il punto di arrivo di un cammino personale e familiare e che sancisce ufficialmente il pieno ingresso nella comunità nazionale e cittadina.

Ad accogliere i nuovi cittadini è stato il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli, che ha rivolto loro un saluto istituzionale, sottolineando il valore della cittadinanza italiana come riconoscimento importante, ma anche come assunzione di responsabilità.

“La cittadinanza italiana – dichiara il sindaco – non è soltanto un documento o un atto amministrativo, ma rappresenta un traguardo importante, raggiunto attraverso un percorso previsto dalla legge. Significa entrare a pieno titolo a far parte della nostra comunità, condividendone valori, diritti e doveri. Ceva è una città che sa accogliere chi sceglie di costruire qui il proprio futuro nel rispetto delle regole e con la volontà di contribuire alla vita della comunità. A tutti i nuovi cittadini rivolgo i migliori auguri affinché possano sentirsi sempre più parte integrante della nostra città, partecipando con senso civico alla sua crescita”.