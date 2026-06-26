Alba, la Fondazione Ferrero premia la fedeltà all'azienda: una cerimonia speciale tra il ricordo di Maria Franca e il futuro dei giovani

Oggi pomeriggio, venerdì 26 giugno 2026, si è svolta la 54ª Premiazione "Anziani Ferrero", un'edizione particolarmente significativa poiché si colloca nell’80° anniversario dell’azienda ed è la prima senza la signora Maria Franca Ferrero, scomparsa a febbraio e da sempre profondamente legata a questo momento.

Quest’anno la cerimonia ha celebrato 1.082 persone in tutto il mondo che hanno raggiunto un traguardo straordinario nel loro percorso con Ferrero, tra cui 357 dipendenti con 25 anni di anzianità, 308 con 30 anni, 374 con 35 anni e 43 con ben 40 anni di attività.

Nell’auditorium della Fondazione sono stati premiati i dipendenti delle società italiane del Gruppo Ferrero e, al termine della premiazione, sono state conferite le borse di studio che la Fondazione assegna ai figli dei dipendenti e degli anziani pensionati.

Per l’anno accademico 2025/2026, gli studenti che hanno ottenuto questo riconoscimento sono Luigi Caldarelli, iscritto al primo anno di Economia Aziendale all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e figlio di Antonio Caldarelli di Ferrero Commerciale Italia; Cecilia Bolognesi, iscritta al primo anno di Scienze Politiche Internazionali dello Sviluppo e della Cooperazione presso l’Università degli Studi di Torino e figlia di Monica Pavoni di Ferrero Technical Service, premiata quest’anno per i suoi 30 anni in azienda; Rebecca Lucibello, iscritta al primo anno di Psicologia all’Università degli Studi di Torino e figlia di Pietro Lucibello di Ferrero Industriale Italia (stabilimento di Alba); Riccardo Patetta, iscritto al primo anno di Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino e figlio di Walter Patetta di Ferrero Industriale Italia (stabilimento di Alba), anche lui premiato quest’anno per i 30 anni di attività; e infine Aurora Tonello, iscritta al primo anno di Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Torino e figlia di Massimo Tonello di Ferrero Technical Service.

In occasione dell'80° anniversario della Ferrero, l'Executive Chairman del Gruppo, il dottor Giovanni Ferrero, ha voluto rivolgere una lettera carica di gratitudine e significato a tutti i premiati della Cerimonia degli" Anziani Ferrero". In un anno segnato anche dal ricordo affettuoso della madre Maria Franca, Ferrero ha celebrato gli oltre 1.082 dipendenti che in tutto il mondo hanno raggiunto traguardi storici di carriera, definendoli i veri "ambasciatori" della filosofia e della cultura aziendale. Nel messaggio, che unisce il riconoscimento del passato alla fiducia nel futuro, emerge il profondo legame tra l'azienda e le sue persone, radicato in valori indissolubili come la lealtà, la responsabilità e la costante ricerca dell'eccellenza.

Ecco il testo integrale della lettera indirizzata tutti i premiati.

"Care Ferreriane e cari Ferreriani,

Vi scrivo ancora una volta quest'anno in occasione della Cerimonia di Premiazione degli Anziani Ferrero, un momento profondamente significativo in cui celebriamo la vostra dedizione, la vostra lealtà e il contributo duraturo che avete dato alla nostra Azienda nel corso degli anni.

Mentre celebriamo l'80° anniversario della nostra Azienda, i miei pensieri si rivolgono con affetto anche alla memoria di mia madre Maria Franca, scomparsa a febbraio. Questa cerimonia, insieme alla missione della Fondazione Ferrero, le fu sempre particolarmente cara. Credo che il modo più bello per onorare la sua memoria sia preservare e portare avanti il profondo significato di questo riconoscimento.

Mentre esprimiamo la nostra gratitudine, siamo anche chiamati a riflettere sui valori che hanno sempre guidato il nostro cammino: lealtà e fiducia, rispetto e responsabilità, integrità e moderazione, passione per la qualità, ricerca e innovazione, e imprenditorialità. Non sono semplicemente principi scritti su una pagina; sono elementi fondanti della nostra filosofia, della nostra cultura e del nostro modo condiviso di essere e lavorare.

Questi valori ci uniscono, rafforzano i legami tra noi e contribuiscono a creare un ambiente di lavoro caratterizzato da armonia, fiducia e un senso di scopo condiviso. Ispirano le nostre scelte, guidano le nostre azioni e ci incoraggiano ogni giorno a perseguire l'eccellenza con coraggio e umiltà. Vivendo questi valori, onoriamo chi siamo, rafforziamo il rispetto che guadagniamo e contribuiamo al successo duraturo della nostra Azienda. E voi, cari Anziani e care Anziane, ne siete gli Ambasciatori più autentici.

Quest'anno, siamo orgogliosi di celebrare insieme a più di 1.082 persone in tutto il mondo che hanno raggiunto un traguardo straordinario nel loro percorso con Ferrero:

357 dipendenti che lavorano con noi da 25 anni

308 dipendenti che lavorano con noi da 30 anni

374 dipendenti che lavorano con noi da 35 anni

43 dipendenti che lavorano con noi da 40 anni

Questi risultati sono una potente testimonianza del vostro impegno incrollabile e dei valori che incarnate ogni giorno attraverso il vostro lavoro. Il vostro esempio non parla solo di professionalità e dedizione, ma anche della forza silenziosa che aiuta a plasmare la nostra identità e a ispirare le generazioni future a puntare sempre più in alto.

Prima di concludere, vorrei anche esprimere il mio più sincero ringraziamento ai nostri Executives, il cui impegno quotidiano contribuisce a rendere la nostra Azienda sempre più forte, coraggiosa e pronta ad abbracciare il futuro. Cogliamo questa occasione per rinnovare la nostra ammirazione per i nostri Anziani e guardare con fiducia a un futuro plasmato da successi continui, innovazione e uno scopo condiviso. Insieme a questa lettera, riceverete un riconoscimento volto a onorare la vostra dedizione e celebrare l'importanza di questo straordinario traguardo.

Con la mia più profonda gratitudine,

Giovanni Ferrero".