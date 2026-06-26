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Attualità | 26 giugno 2026, 18:51

Alba: Lotta alle zanzare: arrivano i cartelli informativi nei cimiteri e parte il monitoraggio nei siti sensibili

Prosegue il piano straordinario intrapreso dall'Assessorato all'Ambiente. In parallelo ai nuovi trattamenti larvicidi, i tecnici IPLA presidiano asili, scuole e RSA

Alba: Lotta alle zanzare: arrivano i cartelli informativi nei cimiteri e parte il monitoraggio nei siti sensibili

Non si ferma l'azione del Comune di Alba per il contrasto alla proliferazione delle zanzare sul territorio cittadino, ancor più urgente viste le condizioni meteoclimatiche del periodo.

Dopo aver anticipato i trattamenti di due mesi rispetto alla scorsa stagione grazie a un investimento di 30 mila euro e a un piano scientifico mirato, l’Amministrazione comunale compie un ulteriore passo in avanti sul fronte della prevenzione e del coinvolgimento della cittadinanza.

In questi giorni, l'Assessorato all'Ambiente ha provveduto all'installazione di 3 cartelli informativi presso i tre cimiteri cittadini (Cimitero Monumentale di via Garibaldi, Cimitero di Mussotto e Cimitero di Biglini-Scaparone). I pannelli contengono indicazioni chiare e precise sui comportamenti corretti da adottare per evitare il ristagno dell'acqua nei sottovasi e nei contenitori, uno dei principali focolai di riproduzione dei vettori, in particolare della zanzara tigre. 

Contestualmente, l'attività sul campo si intensifica: nelle prossime settimane prenderà il via un nuovo ciclo di interventi larvicidi sulle oltre 5.500 caditoie pubbliche. In parallelo, i tecnici dell’IPLA (Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente), in stretta collaborazione con gli uffici comunali, stanno effettuando un monitoraggio continuo e rigoroso dei cosiddetti "siti sensibili" della città, con particolare attenzione ad asili nido, scuole dell’infanzia e Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), per garantire la massima sicurezza alle fasce più vulnerabili della popolazione. 

La dichiarazione congiunta

L'efficacia del piano e l'importanza della collaborazione tra ente pubblico e cittadini sono al centro della dichiarazione congiunta del Sindaco Alberto Gatto e dell’Assessore all’Ambiente Roberto Cavallo:

"La lotta biologica alle zanzare non si fa solo con la disinfestazione pubblica, ma è un lavoro di squadra che richiede costanza e il contributo di tutti. Con il posizionamento dei cartelli nei cimiteri vogliamo offrire ai cittadini uno strumento di consapevolezza in più: bastano piccoli gesti quotidiani, come svuotare regolarmente i sottovasi o usare i prodotti larvicidi corretti, per fare una differenza enorme. Nel frattempo, i nostri uffici e i tecnici IPLA stanno presidiando con la massima attenzione i luoghi più delicati della nostra comunità, come le scuole e le strutture per anziani. Questo piano scientifico, partito in anticipo, dimostra l'impegno prioritario dell'Amministrazione per la salute pubblica e la qualità della vita nei nostri quartieri.

Il Comune di Alba ricorda infine che la collaborazione della cittadinanza nelle aree private (cortili, giardini, orti) è fondamentale e integra l'opera di bonifica e monitoraggio avviata sul suolo pubblico.

c.s.

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