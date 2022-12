Cuneo, niente dj set a palazzo Santa Croce

Si comunica che l’evento “Drink & Music & Lights” in programma per venerdì 16 dicembre alle ore 22 nel cortile di Palazzo Santa Croce è stato annullato per motivi di sicurezza. Nonostante la possibilità di rimuovere la neve depositatasi nella giornata di giovedì 15 dicembre, rimarrebbe il rischio che il pavimento del cortile si ghiacci rendendone pericoloso il calpestamento.



Rimane invece confermato l’appuntamento con “Una Notte al Museo” nel Complesso Monumentale di San Francesco con apericena, musica e l’accesso alla straordinaria mostra nella chiesa medievale “I colori della fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto e Veronese”.