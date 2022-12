Il Vescovo di Saluzzo in visita a Venasca

Nell’ambito di una visita pastorale che lo ha condotto in diverse località della bassa e media valle Varaita, sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Saluzzo, Mons. Cristiano Bodo, ha fatto visita in più occasioni alla comunità di Venasca.

Martedì 29 novembre, in un appuntamento presso la parrocchia di Brossasco ma aperto anche ai venaschesi, il vescovo ha incontrato i consigli, i massari, le catechiste, i membri delle cantorie e tutti coloro che si occupano di organizzare la vita comunitaria locale.

Nella serata di giovedì 1° dicembre, presso la Sala consiliare del Comune, mons. Bodo ha invece incontrato i rappresentanti del Comune e delle associazioni locali: il Gruppo di Venasca dell’Associazione Nazionale Alpini, il Gruppo di Venasca della Protezione Civile, il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Venasca, l’Adas. Presenti anche alcuni membri del corpo insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Venasca e Costigliole Saluzzo. Durante la serata, il Vescovo ha consegnato al Sindaco Dovetta una medaglia di bronzo dedicata al quarto centenario della morte del Beato Giovenale Ancina, a ricordo della visita pastorale, e ha proposto una riflessione auspicando un ritorno ad un maggior ruolo attivo dei cittadini, non soltanto nella pratica religiosa ma anche nelle attività civili a beneficio della comunità, ben rappresentate dall’associazionismo locale.

Venerdì 2 dicembre si sono svolti più incontri: al mattino, Sua Eccellenza ha portato visita ad alcuni ammalati di Venasca, mentre al pomeriggio ha celebrato la santa messa presso la casa di riposo; in serata ha incontrato i cresimandi delle parrocchie di Venasca e Brossasco. Nella giornata di sabato 3 dicembre ancora due celebrazioni nel pomeriggio: prima al Bricco e poi in parrocchiale, in occasione della Festa della Cantoria.

La visita pastorale si è conclusa mercoledì 14 dicembre con un incontro pomeridiano con i ragazzi del catechismo e le catechiste.