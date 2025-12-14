Gli auguri del Comune di Saluzzo agli sposi del 1975

Si è svolto ieri (sabato 13 dicembre) nella sala tematica de Il Quartiere, il tradizionale incontro del Comune di Saluzzo con le coppie residenti in città che hanno raggiunto quest’anno le “Nozze d’oro”, ovvero gli sposi del 1975.
Ad accogliere i festeggiati, una buona rappresentanza di sposi alle nozze d’oro che a Saluzzo si contano in 56, il sindaco Franco Demaria, la vicesindaca Francesca Neberti, l’assessore Giampiero Bravo, i consiglieri comunali Silvana Cravero e Giuliano Ruatta, il prosindaco di Castellar Eros Demarchi.
Il Comune ha omaggiato le “storiche” coppie con una rosa, il volume di Franco Giletta “L’ombra della Torre di Saluzzo” e la stampa del dipinto di Matteo Olivero “Nozze a Casteldeflino”.
La mattinata si è conclusa con un momento conviviale e con l’augurio a tutti di Buone Feste.