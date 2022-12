Il mezzo spazzaneve non risparmia le fioriere di via Schiaparelli a Cuneo [VIDEO]

Il video girato alle 4.51 della notte scorsa, quando a Cuneo era in pieno svolgimento l'attività di pulizia e sgombero neve dalle strade cittadine.

Le riprese sono state fatte in via Schiaparelli, davanti alla sede dell'associzione Ego Bianchi di Cuneo. Evidente lo zelo del mezzo nello spostare la neve, zelo che non ha risparmiato le tre fioriere poste davanti alla sede stessa.

Fabrizio Quiriti, presidente dell'associazione, evidenzia come siano stati necessari sei mesi di tempo per ottenere l'autorizzazione al'installazione delle fiorierie, che dovevano soddisfare diverse esigenze, quali la catarifrangenza.

Posizionate, sono state letteralmente spazzate via dalle lame del mezzo spazzaneve, come si vede chiaramente nel video che alleghiamo.