"Non dubitate mai di ciò che potete fare": il messaggio del campione italiano kickboxing K1 Zakaria Lamrhari, festeggiato a Mondovì

"Credete in voi stessi, non dubitate mai di ciò che potete fare, perché con impegno e costanza potete arrivare ovunque." Questo il messaggio che ha voluto lanciare ai giovani il campione Zakaria Lamrhari, che si è aggiudicato il titolo Italiano Wako Pro 69.100kg della federazione Federkombat, sotto l’egida della Lega Pro Italia che fa capo all’ente mondiale WAKO. Fresco della vittoria ottenuta ad Elmas, in Sardegna, su Ayoub Abdelkader, Lamrhari è stato ricevuto dall'assessore allo sport Alessandro Terreno a Mondovì, in sala Scimè, questa mattina, sabato 17 dicembre, per portargli i complimenti di tutta la Città.

“Sono onorato di presentare un campione italiano. - ha dichiarato Terreno - "Fare questi incontri è importante perché non solo ci ricorda quanto lo sport unisca, ma i anche che i risultati che noi vediamo sono frutto di sacrificio, costanza e passione, non dimentichiamolo mai”.

Ringraziando per l'accoglienza in comune, il neo campione del Fazzari Team ha sottolineato: "Quello che diceva l’assessore è vero, ci sono stati tanto sacrifici dietro questo risultato, ottenuto in una categoria in cui mai avevo partecipato prima. C’è stata tanta preparazione fisica ma anche mentale, ma quando sono salito sul ring avevo un'unica certezza: conquistare il titolo". Una passione quella per la kickboxing che Lamrhari ha scoperto all'età di otto anni. "Da piccolo ero bullizzato - ha detto - ho iniziato a provare diversi sport e poi è nato l'amore per la kick, che continua tutt'ora".

“E' stata un’esperienza molto bella - ha aggiunto il coach Massimo Fazzari - e non parlo solo della vittoria, le emozioni che restano più impresse sono quelle dei mesi della preparazione che precede il match, quelle non le dimentichi mai. Abbiamo lavorato a corpo libero per la preparazione, un metodo che abbiamo dovuto disegnare passo dopo passo, ma i risultati sono stati evidenti". All'incontro era presente anche Claudia Martin del CONI Provinciale: “Ci tenevo particolarmente ad esserci per portare i complimenti del CONI per questo grande risultat. Momenti come questo sono importanti per trasmettere ai giovani la passione per tutti gli sport".