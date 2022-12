A Caramagna Piemonte la camminata dei Babbi Natale

Nella giornata di oggi, domenica 18 dicembre, a Caramagna Piemonte si è svolta la Camminata dei Babbi Natale e l'inaugurazione della Big Bench. L'iniziativa è stata organizzata e promossa dalla Pro Loco del paese in collaborazione con la C.B.Sport e ha coinvolto la cittadinanza in una suggestiva passeggiata nel Bosco del Merlino.

"Buona la partecipazione da parte di adulti e bambini che, alla scoperta del nostro bosco innevato, hanno assistito all'inaugurazione della Big Bench", dichiara il vice presidente Luca Pussetti.

"È stata questa un'iniziativa pensata e organizzata per avvicinare i compaesani al bosco del Merlino. Verranno realizzate, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, altre iniziative che come questa possano valorizzare maggiormente il nostro bosco, parte integrante del Parco del Monviso", aggiunge il Presidente Enrico Capello, che aggiunge: "Colgo l'occasione per ringraziare l'Amministrazione comunale nonché il Presidente del Parco del Monviso Miretti, che questa mattina ha presieduto all'inaugurazione della Big Bench".



La Big Bench di Caramagna è la seconda panchina gigante posizionata in pianura, dopo quella di Moretta: la sua installazione è stata promossa dall'Amministrazione comunale e la sua realizzazione è stata concretizzata grazie al coinvolgimento di artigiani caramagnesi. Hanno contribuito alla sua realizzazione: Capello SNC, Fer Carp, Diego Ingaramo, Camisassa costruzioni, Falegnameria Ruggiero, Osella Serramenti.

La camminata dei Babbi Natale si è poi conclusa con l'aperitivo in piazza organizzato dalla Pro Loco, grazie al contributo dei commercianti caramagnesi. La Pro Loco ringrazia il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia per aver preso parte a quest'iniziativa e coglie l'occasione per ringraziare anche tutti i compaesani che hanno partecipato.