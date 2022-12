"Dopo la nevicata, ieri a Cavallermaggiore strade ancora in pessime condizioni"

Sono passati due giorni dalla nevicata, ampiamente annunciata, che ha creato tanta difficoltà alla viabilità in provincia...e ieri, sabato 17 alle ore 13 le strade di Cavallermaggiore versavano ancora pessime condizioni, lastre di ghiaccio e marciapiedi pieni di neve.

Dopo aver segnalato e fatto richiesta al sindaco che fosse pulita via Roma in previsione del mercato di lunedì questo è stato effettivamente eseguito. Mi chiedo però come in tante strade del paese le condizioni fossero ancora queste.

Chiara Voghera

Capogruppo all'opposizione per il comune di Cavallermaggiore