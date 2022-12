Con Mondovì Band, musica natalizia nelle vie del centro storico monregalese

Sabato 17 dicembre le vie del centro storico di Mondovì sono state animate, per tutto il pomeriggio, dalla musica natalizia proposta dalla Banda Musicale di Mondovì.

Accogliendo l'invito del Comune e dell'Associazione La Funicolare, la formazione musicale cittadina ha sfilato da Via Pian della Valle fino a tutta Via Beccaria, soffermandosi in tutte le piazze, allietando così la passeggiata e lo shopping dei tanti presenti e ricevendo numerosi applausi.

La Mondovì Band, diretta come di consueto dal maestro Maurizio Caldera, ha sfruttato l'occasione per portare i propri auguri di buone feste a tutta la città, auspicando in un 2023 pieno di gioia, serenità e... tanta musica!

Il calendario degli eventi natalizi non si limita solo a questa giornata, ma proseguirà con il concerto a Mondovì, presso il Cinema Teatro Bertola, martedì 27 dicembre organizzato dalla Banda Musicale di Mondovì (ingresso libero fino a esaurimento posti), e il concerto organizzato dal Comune di Frabosa Soprana, venerdì 30 dicembre, presso la Sala Polivalente di Frabosa.

Per questi due concerti la formazione monregalese avrà il piacere di collaborare con Paolo Tarolli, insegnante di canto moderno presso la Fondazione Fossano Musica di Fossano.

Presso la sede della Mondovì Band è possibile iscriversi per frequentare dei corsi musicali al fine di incentivare nei giovani la partecipazione alla Banda Musicale cittadina. Per info: bandamusicaledimondovi@gmail.com , Maestro Maurizio Caldera 338/4243951, Vicepresidente Sara Canavese 349/0865002.