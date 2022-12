Incidente a Madonna dell'Olmo, in via Bra, nei pressi del concessionario Seat, dove si sono scontrate tre autovetture, per fortuna senza conseguenze per gli occupanti.

Ci sarebbe, infatti, un solo ferito lieve.

Decisamente più pesanti le conseguenze sul traffico, in quanto la strada è stata chiusa per consentire la messa in sicurezza e rimozione dei veicoli.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo, i sanitari e la Polizia municipale, che sta deviando il traffico sulle strade secondarie.