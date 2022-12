Investita in via Cascina Colombaro a Cuneo, muore una pensionata di 86 anni

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 dicembre, in via Cascina Colombaro, nei pressi di Idg elettro forniture.

L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 16,30 per una donna investita da un’auto. La signora è purtroppo deceduta dopo essere stata colpita da una Renault Scenic grigia mentre attraversava la strada. La vittima è Ferdinanda Carena, pensionata di 86 anni, residente a Cuneo.

Resta da definire l'esatta dinamica dell'incidente, che ha visto coinvolta un'altra anziana signora, classe 1935, alla guida dell'auto investitrice.



Sul posto sono intervenuti l’equipe medica del 118 per i soccorsi e la polizia locale di Cuneo e i carabinieri per i rilievi del caso, per accertamento della dinamica e la gestione della viabilità, rimasta a lungo fortemente rallentata in tutta la zona.