Rispetto dei limiti di velocità: controlli a tappeto dei mezzi pesanti ieri a Cuneo

L’intera giornata di mercoledì 21 dicembre è stata dedicata al controllo della velocità e dei mezzi pesanti. Durante i servizi i Nuclei del Pronto Intervento e Servizi Mirati della Polizia Locale di Cuneo hanno provveduto a controllare numerose autovetture e mezzi pesanti, alcuni dei quali sono stati sanzionati.

Inoltre, è stato attivato il semaforo a chiamata per i pedoni in corso De Gasperi. Al momento, data la fase sperimentale, non saranno ancora attivi i dispositivi di controllo del passaggio con il rosso.

Continueranno i servizi dedicati alla sicurezza urbana nelle frazioni, in area stazione ferroviaria, in corso Giolitti ed in piazzale Costituzione.