4 Modi per sbloccare la scheda SIM iPhone

Quando accendi un iPhone di tua proprietà, è sempre richiesto un PIN per accedere alle informazioni sulla scheda SIM. Inevitabilmente, quando si riavvia l'iPhone, incontriamo sempre una situazione del genere: quando inseriamo la scheda SIM nel telefono, la scheda SIM si guasta, la scheda SIM viene accidentalmente bloccata, ecc. C'è anche un caso in cui potresti voler sbloccare la SIM dello smartphone del tuo gestore di telefonia mobile esistente per motivi di lavoro.

Per quanto riguarda la scheda SIM bloccata, da un lato, questa impostazione ci aiuterà a proteggere dati e informazioni importanti nel telefono cellulare, ma ci porterà anche molti disagi. Tuttavia, con lo sviluppo della tecnologia, qualsiasi problema sui dispositivi elettronici può essere risolto in modo efficace. Nel seguente articolo, ti dirò come sbloccare la scheda SIM.È molto semplice raggiungere questo obiettivo ed esistono opzioni sicure e affidabili.

[Indice]

Se la scheda SIM iPhone è bloccata, non sarai in grado di effettuare o ricevere chiamate, messaggi di testo o utilizzare i dati mobili. Potresti averlo attivato per errore o potrebbe essere stato bloccato per altri motivi, qualunque sia il motivo, ti insegneremo come sbloccare la SIM dell'iPhone. Questo non è più un compito molto difficile, usa il software AnyUnlock per sbloccare in modo rapido e sicuro la nostra scheda SIM.

Questo è il miglior sblocco per iPhone, non solo per la scheda SIM, ma può anche sbloccare qualsiasi tipo di passcode su iPhone. Segui i passaggi seguenti e puoi sbarazzarti del blocco della SIM sul tuo iPhone, prima vediamo quali sono le sue caratteristiche.

● Solo 3 semplici passaggi, puoi sbloccare la scheda SIM bloccata da solo a casa

● Risolvi facilmente "SIM non valida", "SIM iPhone bloccata" e altri problemi;

● È possibile cambiare l'operatore telefonico e utilizzare qualsiasi operatore si desideri utilizzare;

● Supporta l'ultimo iPhone 14 e iOS 16.

Per prima cosa scarica AnyUnlock gratuitamente e segui questi semplici passaggi:

Passaggio 1. Apri AnyUnlock e collega il tuo iPhone al computer tramite USB. Seleziona "Rimuovi Blocco SIM" nell'interfaccia del software.

Passaggio 2. Dopo aver selezionato la modalità, il telefono avvierà l'operazione di jailbreak. Per gli utenti Windows, AnyUnlock fornirà istruzioni per il jailbreak e per gli utenti Mac, il jailbreak può essere eseguito direttamente nel software.

Passaggio 3. Dopo aver completato il jailbreak, fare clic su "Rimuovi ora" in base alle istruzioni dell'interfaccia del software, spegnere il WiFi del telefono cellulare, rimuovere la carta SIM e reinserire lo slot della carta.

Passaggio 4. Segui le istruzioni sull'interfaccia del software, fai clic su "Sblocca" e il software inizierà a sbloccare la scheda SIM bloccata.Non scollegare il telefono dal computer durante il processo e non uscire da AnyUnlock.

Quando attiviamo la password della carta SIM, ogni volta che riavviamo l'iPhone, la carta SIM è in uno stato bloccato e dobbiamo inserire il PIN della carta SIM per sbloccarlo. Se ha paura di dimenticare la password e causare il blocco della carta SIM, può disattivare il PIN della SIM in Impostazioni > Cellulare > PIN SIM in modo da non dover più inserire il PIN della SIM quando riavviamo l'iPhone.

Come sbloccare una carta SIM quando non conosciamo il PIN della SIM o se non abbiamo un PIN? In questo caso, il PUK, il codice di sblocco del PIN, può anche aiutarci. Quando la scheda SIM è bloccata a causa dell'inserimento di un codice PIN errato, è necessario inserire il codice PUK per sbloccarla.

Il codice PUK si trova sul retro del supporto di plastica in cui è posizionata la carta SIM e può anche trovare il codice PUK del Suo numero attraverso il sito Web ufficiale dell'operatore, che di solito è un numero di 10 cifre. Quando la nostra carta SIM è bloccata, lo schermo del telefono mostrerà che è necessario inserire il codice PUK, quindi è possibile creare un nuovo PIN SIM a 4 cifre e salvare il nuovo codice PIN come nuova password per la carta SIM.

Naturalmente, possiamo anche sbloccarlo contattando il corriere e chiedere al corriere di aiutarti a sbloccare la carta SIM utilizzando il codice PUK o PIN SIM predefinito, ma ciò richiederà molto tempo e, anche dopo aver inserito troppi codici PUK errati, la carta SIM verrà disattivata in modo permanente e potrai sostituire la carta SIM solo con una nuova.

Conclusione:

I quattro modi precedenti possono aiutarci a sbloccare la carta SIM e c'è il rischio che la carta SIM venga disattivata in modo permanente dopo aver inserito un codice PIN o PUK dopo un certo numero di errori. Pertanto, al fine di raggiungere lo scopo di sbloccare la carta SIM in modo sicuro e rapido e contemporaneamente, si consiglia di utilizzare AnyUnlock, è sufficiente seguire le istruzioni del software per fare clic con pochi clic del mouse, è possibile sbloccare facilmente la carta SIM e persino cambiare operatore, in modo che sbloccare la carta SIM non sia più una cosa fastidiosa. Inoltre, AnyUnlock può anche sbloccare il tuo iPhone con schermo rotto, bypassare il blocco di attivazione di iCloud e, cosa ancora più importante, può sbloccare l'ID Apple dimenticato. Vale la pena provare questo potente software.