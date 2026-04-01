Le 9 aziende di stampaggio a iniezione che ogni progettista in Italia dovrebbe conoscere nel 2026

Il mercato dello stampaggio a iniezione cresce a ritmo sostenuto e, complice la necessità di catene di fornitura più corte e flessibili, molte aziende italiane stanno guadagnando terreno. Questa guida individua nove player che, per capacità tecnologiche, certificazioni e presenza locale, meritano di finire nella rubrica di qualunque progettista.
Perché questa lista conta
Il valore globale dello stampaggio a iniezione è stimato in 298,717,5 milioni di dollari nel 2024 e proiettato a 462,437,7 milioni al 2033. Una fetta significativa di questa crescita riguarda l’Europa e, in particolare, l’Italia, dove la manifattura rappresenta ancora il 16% del PIL nazionale.
Collaborare con fornitori italiani consente di:
accorciare lead time logistici e ridurre i rischi doganali;
dialogare direttamente con i team di progettazione, spesso in lingua madre;
garantire la conformità a normative UE senza traduzioni né adattamenti tardivi.
La selezione presentata qui si basa su quattro parametri: certificazioni di qualità, ampiezza dei servizi (dalla prototipazione alla serie), investimenti in sostenibilità e capacità di co-design.
Trend che stanno cambiando lo stampaggio a iniezione
L’adozione di macchine connesse via IoT permette di monitorare in tempo reale pressione, temperatura e tempi ciclo, identificando guasti prima che si traducano in fermi macchina.
Allo stesso tempo, la regione Asia-Pacifico copre già il 41% del fatturato mondiale, imponendo agli operatori europei di differenziarsi su qualità e servizi a valore aggiunto.
Sul fronte sostenibilità, le pressioni del Green Deal spingono verso materiali riciclati e bio-based. Infine, cresce la domanda di serie medio-piccole ad alto mix, terreno ideale per le aziende italiane specializzate.
Metodo di valutazione delle aziende
Per essere incluse, le imprese dovevano soddisfare almeno tre dei requisiti seguenti:
Certificazioni ISO 9001; per l’automotive, IATF 16949; per il medicale, ISO 13485.
Capacità di realizzare stampi pilota in
Sistemi di energia rinnovabile o programmi LCA pubblici.
Presenza di strumenti DfM digitali o quotazioni istantanee.
Le 9 aziende top in Italia
Quickparts Italia — partner full-service
Quickparts ha aperto il suo hub di Como per affiancare i clienti italiani con preventivi QuickQuote® in tempo reale e una gamma di processi che spazia da CNC, SLS e SLA fino allo stampaggio a iniezione.
ISO 9001:2015 e registrazione ITAR per progetti aerospace.
Oltre 35 anni di esperienza globale e 4 000 clienti serviti.
Portale web con tracciatura degli ordini e report di qualità scaricabili.
Team di ingegneri dedicato al design-for-manufacturing.
Grazie alla combinazione di prototipazione rapida interna e rete di stampaggio in volumi, Quickparts consente di scalare dal singolo pezzo al lotto da centomila unità con un unico interlocutore.
Oldrati Group — elastomeri e termoplastici a Bergamo
Con più di 60 anni di storia, Oldrati copre l’intera filiera gomma-plastica, dal compound proprietario allo stampaggio a iniezione.
11 stabilimenti, di cui 7 in Italia, per oltre 700 presse.
Laboratorio materiali certificato ISO 17025 per test su gomma speciale.
Focus automotive: guarnizioni, housing sensori, over-molding metallo.
L’approccio verticalmente integrato riduce la dipendenza da fornitori terzi di mescole e assicura coerenza di qualità tra prototipo e produzione.
Gefit — dal mould making allo stampaggio food-grade
Gefit (Alessandria) combina officina stampi ad altissima precisione e reparti di stampaggio per tappi e packaging alimentare.
Clean-room ISO 8 per componenti a contatto con alimenti.
Stampi stack-mold fino a 96 cavità con canali caldi.
Servizio di manutenzione predittiva basato su sensori IoT.
Questa integrazione verticale permette a brand di beverage di ridurre time-to-market e costi di manutenzione sul lungo periodo.
MTA — elettronica e plastica sotto lo stesso tetto
Con sedi a Codogno (LO) e Rolo (RE), MTA produce componenti elettronici automotive e relativi involucri plastici.
Oltre 700 presse da 50 a 4 000 t.
Certificazione IATF 16949 e laboratorio EMC interno.
Tecnologia di stampaggio bi-materiale per connettori a tenuta.
L’unione fra stampaggio e assemblaggio elettronico riduce il numero di fornitori e semplifica la qualifica di componenti complessi.
Serioplast — packaging in HDPE e PP da Treviglio nel mondo
Specialista delle bottiglie monostrato e multistrato, Serioplast serve FMCG e cosmetica.
Stabilimenti in Italia, Europa centrale, America Latina e Africa.
Programma di riciclo interno con contenuto PCR fino al 50%.
Linee di soffiaggio integrate a celle di stampaggio tappi.
Per brand che puntano a imballaggi leggeri e riciclabili, Serioplast offre una soluzione chiavi in mano.
Cornaglia Group — termoplastico per power-train a Torino
Nata come stampatore lamiera, Cornaglia ha ampliato il portfolio a componenti plastici per sistemi di aspirazione e HVAC.
Ispezione laser 3D in-linea per il 100% dei pezzi.
Centri R&D su materiali eco-compatibili caricati fibra.
Sistemi MES con analisi OEE in tempo reale.
Il know-how su metallo e plastica consente soluzioni multi-materiale in un’unica fornitura.
BMB — «molding-as-a-service» ad alta velocità
BMB di Salvaterra non costruisce solo presse, ma offre ai clienti anche capacità produttiva.
Macchine ibride ibridate con servo-pompaggi per cicli
Stazioni robotizzate per IML e pick-and-place.
Piani di noleggio pressa + operatore per picchi di domanda.
Ideale per chi vuole validare un progetto senza immobilizzare capitale in attrezzature.
Stamplast — micro-overmolding medicale a Bologna
Stamplast si è specializzata in componenti monouso e micro-iniettati per fluidica.
Presse micro-shot con volumi
Certificazione ISO 13485 e clean-room classe 7.
Validazioni IQ/OQ/PQ incluse nel servizio.
Un partner scelto da start-up med-tech che devono lanciare dispositivi con regolamentazioni stringenti.
Biesse Plastic — estetica e funzionalità per arredo e illuminazione
Biesse Plastic (Treviso) unisce design industriale e stampaggio ad alto valore estetico.
Stampi con finiture ottiche, texture simil-legno e cromatura in-mould.
Collaborazioni con studi di lighting per dissipatori a LED in PC.
Rapid tooling in alluminio per pre-serie commerciali.
Per progetti dove l’estetica è parte integrante della value proposition, Biesse Plastic riduce il gap fra prototipo e prodotto da scaffale.
Come scegliere il partner giusto
Scegliere un fornitore non significa solo confrontare prezzo/stampo. Valuta invece:
Complessità della geometria: serie “facili” possono puntare su player di grande capacità; micro-componenti richiedono linee dedicate.
Materiale: se servono bio-polimeri o compound caricati, verifica la presenza di un laboratorio interno.
Servizi integrati: l’adozione di sensoristica IoT riduce il costo totale di proprietà grazie alla manutenzione predittiva — oggi disponibile su molte linee italiane.
Lead time: un fornitore con stampi pilota rapidi può farti risparmiare settimane nei test di validazione.
Redigi sempre un NDA e chiarisci i diritti sullo stampo: proprietà, custodia, assicurazione e costo di estrazione finale.
Prospettive di mercato al 2033
Secondo le stime, il fatturato globale salirà a 462,437,7 milioni di dollari, con un CAGR del 5%.
In Italia, due driver principali sosterranno la crescita:
Medicale: invecchiamento della popolazione e dispositivi monouso ad alto margine.
Packaging premium: boom dell’e-commerce alimentare e cosmetico.
In parallelo, i fondi del PNRR agevolano investimenti in macchinari a basso impatto energetico, mentre le zone logistiche semplificate riducono costi doganali per export intra-UE.
Risorse utili
Guida ai materiali plastici — Quickparts (PDF gratuito).
Standard da tenere sotto mano: ISO 9001, IATF 16949, ISO 13485, ISO 14001, EU 10/2011.
Artigianato locale per stampi pilota
Aggiornamenti sull’economia manifatturiera
Tool di preventivazione rapida: QuickQuote®, MakerVerse, Protolabs e Gepard.
Conclusione
Le aziende italiane qui elencate dimostrano che l’eccellenza nel molding non è appannaggio dei colossi globali. Dalla prototipazione micro-medicale alle bottiglie HDPE riciclate, il tessuto industriale nazionale offre soluzioni per ogni esigenza.
Prima di inviare il prossimo RFQ all’estero, valuta un preventivo rapido: potresti guadagnare settimane sul lancio e ridurre l’impronta di carbonio della tua supply-chain.
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