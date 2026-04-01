Le 9 aziende di stampaggio a iniezione che ogni progettista in Italia dovrebbe conoscere nel 2026

Il mercato dello stampaggio a iniezione cresce a ritmo sostenuto e, complice la necessità di catene di fornitura più corte e flessibili, molte aziende italiane stanno guadagnando terreno. Questa guida individua nove player che, per capacità tecnologiche, certificazioni e presenza locale, meritano di finire nella rubrica di qualunque progettista.

Perché questa lista conta

Il valore globale dello stampaggio a iniezione è stimato in 298,717,5 milioni di dollari nel 2024 e proiettato a 462,437,7 milioni al 2033. Una fetta significativa di questa crescita riguarda l’Europa e, in particolare, l’Italia, dove la manifattura rappresenta ancora il 16% del PIL nazionale.

Collaborare con fornitori italiani consente di:

accorciare lead time logistici e ridurre i rischi doganali;

dialogare direttamente con i team di progettazione, spesso in lingua madre;

garantire la conformità a normative UE senza traduzioni né adattamenti tardivi.

La selezione presentata qui si basa su quattro parametri: certificazioni di qualità, ampiezza dei servizi (dalla prototipazione alla serie), investimenti in sostenibilità e capacità di co-design.

Trend che stanno cambiando lo stampaggio a iniezione

L’adozione di macchine connesse via IoT permette di monitorare in tempo reale pressione, temperatura e tempi ciclo, identificando guasti prima che si traducano in fermi macchina.

Allo stesso tempo, la regione Asia-Pacifico copre già il 41% del fatturato mondiale, imponendo agli operatori europei di differenziarsi su qualità e servizi a valore aggiunto.

Sul fronte sostenibilità, le pressioni del Green Deal spingono verso materiali riciclati e bio-based. Infine, cresce la domanda di serie medio-piccole ad alto mix, terreno ideale per le aziende italiane specializzate.

Metodo di valutazione delle aziende

Per essere incluse, le imprese dovevano soddisfare almeno tre dei requisiti seguenti:

Certificazioni ISO 9001; per l’automotive, IATF 16949; per il medicale, ISO 13485.

Capacità di realizzare stampi pilota in

Sistemi di energia rinnovabile o programmi LCA pubblici.

Presenza di strumenti DfM digitali o quotazioni istantanee.

Le 9 aziende top in Italia

Quickparts Italia — partner full-service

Quickparts ha aperto il suo hub di Como per affiancare i clienti italiani con preventivi QuickQuote® in tempo reale e una gamma di processi che spazia da CNC, SLS e SLA fino allo stampaggio a iniezione.

ISO 9001:2015 e registrazione ITAR per progetti aerospace.

Oltre 35 anni di esperienza globale e 4 000 clienti serviti.

Portale web con tracciatura degli ordini e report di qualità scaricabili.

Team di ingegneri dedicato al design-for-manufacturing.

Grazie alla combinazione di prototipazione rapida interna e rete di stampaggio in volumi, Quickparts consente di scalare dal singolo pezzo al lotto da centomila unità con un unico interlocutore.

Oldrati Group — elastomeri e termoplastici a Bergamo

Con più di 60 anni di storia, Oldrati copre l’intera filiera gomma-plastica, dal compound proprietario allo stampaggio a iniezione.

11 stabilimenti, di cui 7 in Italia, per oltre 700 presse.

Laboratorio materiali certificato ISO 17025 per test su gomma speciale.

Focus automotive: guarnizioni, housing sensori, over-molding metallo.

L’approccio verticalmente integrato riduce la dipendenza da fornitori terzi di mescole e assicura coerenza di qualità tra prototipo e produzione.

Gefit — dal mould making allo stampaggio food-grade

Gefit (Alessandria) combina officina stampi ad altissima precisione e reparti di stampaggio per tappi e packaging alimentare.

Clean-room ISO 8 per componenti a contatto con alimenti.

Stampi stack-mold fino a 96 cavità con canali caldi.

Servizio di manutenzione predittiva basato su sensori IoT.

Questa integrazione verticale permette a brand di beverage di ridurre time-to-market e costi di manutenzione sul lungo periodo.

MTA — elettronica e plastica sotto lo stesso tetto

Con sedi a Codogno (LO) e Rolo (RE), MTA produce componenti elettronici automotive e relativi involucri plastici.

Oltre 700 presse da 50 a 4 000 t.

Certificazione IATF 16949 e laboratorio EMC interno.

Tecnologia di stampaggio bi-materiale per connettori a tenuta.

L’unione fra stampaggio e assemblaggio elettronico riduce il numero di fornitori e semplifica la qualifica di componenti complessi.

Serioplast — packaging in HDPE e PP da Treviglio nel mondo

Specialista delle bottiglie monostrato e multistrato, Serioplast serve FMCG e cosmetica.

Stabilimenti in Italia, Europa centrale, America Latina e Africa.

Programma di riciclo interno con contenuto PCR fino al 50%.

Linee di soffiaggio integrate a celle di stampaggio tappi.

Per brand che puntano a imballaggi leggeri e riciclabili, Serioplast offre una soluzione chiavi in mano.

Cornaglia Group — termoplastico per power-train a Torino

Nata come stampatore lamiera, Cornaglia ha ampliato il portfolio a componenti plastici per sistemi di aspirazione e HVAC.

Ispezione laser 3D in-linea per il 100% dei pezzi.

Centri R&D su materiali eco-compatibili caricati fibra.

Sistemi MES con analisi OEE in tempo reale.

Il know-how su metallo e plastica consente soluzioni multi-materiale in un’unica fornitura.

BMB — «molding-as-a-service» ad alta velocità

BMB di Salvaterra non costruisce solo presse, ma offre ai clienti anche capacità produttiva.

Macchine ibride ibridate con servo-pompaggi per cicli

Stazioni robotizzate per IML e pick-and-place.

Piani di noleggio pressa + operatore per picchi di domanda.

Ideale per chi vuole validare un progetto senza immobilizzare capitale in attrezzature.

Stamplast — micro-overmolding medicale a Bologna

Stamplast si è specializzata in componenti monouso e micro-iniettati per fluidica.

Presse micro-shot con volumi

Certificazione ISO 13485 e clean-room classe 7.

Validazioni IQ/OQ/PQ incluse nel servizio.

Un partner scelto da start-up med-tech che devono lanciare dispositivi con regolamentazioni stringenti.

Biesse Plastic — estetica e funzionalità per arredo e illuminazione

Biesse Plastic (Treviso) unisce design industriale e stampaggio ad alto valore estetico.

Stampi con finiture ottiche, texture simil-legno e cromatura in-mould.

Collaborazioni con studi di lighting per dissipatori a LED in PC.

Rapid tooling in alluminio per pre-serie commerciali.

Per progetti dove l’estetica è parte integrante della value proposition, Biesse Plastic riduce il gap fra prototipo e prodotto da scaffale.

Come scegliere il partner giusto

Scegliere un fornitore non significa solo confrontare prezzo/stampo. Valuta invece:

Complessità della geometria: serie “facili” possono puntare su player di grande capacità; micro-componenti richiedono linee dedicate.

Materiale: se servono bio-polimeri o compound caricati, verifica la presenza di un laboratorio interno.

Servizi integrati: l’adozione di sensoristica IoT riduce il costo totale di proprietà grazie alla manutenzione predittiva — oggi disponibile su molte linee italiane.

Lead time: un fornitore con stampi pilota rapidi può farti risparmiare settimane nei test di validazione.

Redigi sempre un NDA e chiarisci i diritti sullo stampo: proprietà, custodia, assicurazione e costo di estrazione finale.

Prospettive di mercato al 2033

Secondo le stime, il fatturato globale salirà a 462,437,7 milioni di dollari, con un CAGR del 5%.

In Italia, due driver principali sosterranno la crescita:

Medicale: invecchiamento della popolazione e dispositivi monouso ad alto margine.

Packaging premium: boom dell’e-commerce alimentare e cosmetico.

In parallelo, i fondi del PNRR agevolano investimenti in macchinari a basso impatto energetico, mentre le zone logistiche semplificate riducono costi doganali per export intra-UE.

Risorse utili

Guida ai materiali plastici — Quickparts (PDF gratuito).

Standard da tenere sotto mano: ISO 9001, IATF 16949, ISO 13485, ISO 14001, EU 10/2011.

Artigianato locale per stampi pilota

Aggiornamenti sull’economia manifatturiera

Tool di preventivazione rapida: QuickQuote®, MakerVerse, Protolabs e Gepard.

Conclusione

Le aziende italiane qui elencate dimostrano che l’eccellenza nel molding non è appannaggio dei colossi globali. Dalla prototipazione micro-medicale alle bottiglie HDPE riciclate, il tessuto industriale nazionale offre soluzioni per ogni esigenza.

Prima di inviare il prossimo RFQ all’estero, valuta un preventivo rapido: potresti guadagnare settimane sul lancio e ridurre l’impronta di carbonio della tua supply-chain.















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