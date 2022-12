Oggigiorno, viviamo attorniati da una società che si sta sempre di più digitalizzando, a fronte del clamoroso consolidamento e strapotere che Internet esercita sulle nostre vite.

Se fino a qualche decennio fa la navigazione in Internet sembrava pura utopia o la trama di un film fantascientifico, negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione che ha cambiato il modo di concepire la comunicazione, il divertimento, lo svago, l'intrattenimento e l'interazione con dei venditori.

In questo modo, moltissime delle nostre abitudini si sono completamente trasformate: abbiamo, infatti, abbandonato degli stili di vita che si basavano sul mondo fisico per abbracciare uno stile digitale, prettamente informatico. In quali settori la rivoluzione di Internet è stata più evidente?

L'avvento dello shopping online

Sin dalle primissime fasi iniziali dell'avvento di Internet, ossia con l'introduzione del suo antenato, Arpanet, era chiara l'intenzione di fornire agli utenti la possibilità di soddisfare le proprie esigenze in modo accurato.

Tutto ciò è diventato realtà a partire dalla creazione dei primi e-commerce, veri e propri negozi online forniti di un catalogo di prodotti pressoché infinito, nel quale sbizzarrirsi alla ricerca dell'esatto articolo che si sta cercando.

Ormai, la corsa agli acquisti nei negozi fisici è drasticamente calata da quando colossi digitali come Amazon, eBay, Wish e molti altri hanno preso il sopravvento: grazie ad essi è possibile non solo acquistare un prodotto di qualsivoglia genere, ma anche fruire di speciali promozioni e scontistiche difficilmente rintracciabili nei punti vendita fisici.

Molti e-commerce, inoltre, mettono a disposizione degli iscritti la possibilità di non pagare la spedizione tramite la sottoscrizione di un abbonamento annuale, fruendo anche di servizi extra che fidelizzano la clientela, come la consegna in 1 giorno lavorativo.

Inoltre, è possibile acquistare su Internet anche prodotti medico-sanitari o presidi specifici, come i prodotti che assicurano l'effettuazione del protocollo Bromatech pulizia intestinale, ma anche medicinali o dispositivi medici.

Insomma, il web è diventato una piattaforma di compravendita di assoluto riferimento per l'utenza mondiale!

La rivoluzione del gaming

Sino a qualche decennio fa, era inimmaginabile avere a disposizione uno strumento che permettesse di giocare d'azzardo ancor prima di depositare del denaro: grazie ad Internet e all'avvento dei bonus senza deposito, questo è possibile.

In Internet, infatti, esistono molteplici piattaforme che permettono agli appassionati dei casinò di divertirsi in ogni tipologia di gioco stando semplicemente sul divano di casa.

Non solo, Internet ha anche rivoluzionato il mondo del gaming facendo leva sulla volontà dei videogiocatori di condividere le loro partite: questo è stato reso possibile grazie alla creazione e all'avvento di piattaforme di streaming, come Twitch, che permettono di seguire i videogiocatori nelle loro esperienze di gioco interagendo con loro tramite live chat, condividendo le proprie scoperte e scambiandosi pareri e opinioni.

Che dire della comunicazione?

I social come principale strumento di comunicazione

È inutile dire come Internet abbia espanso a dismisura il raggio di comunicazione: grazie al suo avvento, oggi è possibile scambiarsi messaggi o partecipare a videochiamate con persone che vivono a distanze siderali da noi.

Internet, con la creazione delle app di messaggistica e dei social network, ha permesso a miliardi di utenti di condividere le proprie giornate o delle particolari esperienze con un semplice click, magari postando una foto, creando una storia o una live in tempo reale, tutte azioni impossibili con delle semplici cartoline.

Insomma, è fin troppo evidente come Internet abbia guidato una rivoluzione senza precedenti nella nostra società: restare al passo con le nuove tecnologie è pressoché necessario per non incorrere nel rischio di rimanere nella preistoria!