Volley A2/F: no Puma...così non va! La Futura Busto Arsizio rifila un altro 3-0 alla Lpm Bam Mondovì

Se non è crisi poco ci manca! La Lpm Bam Mondovì riceve un'altra cocente delusione in campionato, questa volta ad opera dalle padrone di casa della Futura Volley Giovani Busto Arsizio, vincente con un netto 3-0. Pumine a corrente alternata e troppo fragili in alcuni momenti del match, soprattutto in ricezione e con una fase di attacco decisamente poco scintillante.

Le rossoblù possono recriminare solo per aver perso dopo tre minuti di gara la palleggiatrice Ana Tiemi Takagui, uscita per un risentimento al ginocchio che continua a tormentarla. Defezioni importanti, però, anche per le Cocche, con Elisa Zanette ancora out per infortunio, così come Martina Morandi, che nell'allenamento di ieri aveva riportato la lussazione a un dito. Coach Solforati ha mandato in campo Alessia Populini dal primo minuto, completando l'asse d'attacco con Laura Grigolo.

Pumine come detto poco concrete in attacco, con Clara Decortes (7) con le polveri decisamente bagnate. La migliore realizzatrice della Lpm è stata Alessia Populini, autrice di 11 punti. Nelle padrone di casa da segnalare i 16 punti della statunitense Member-Meneh (16), la migliore in campo insieme a Gaia Badalamenti (14). Per il Puma ora urge una rapida inversione nei risultati, prima che la situazione in classifica diventi maggiormente complicata.

PRIMO SET: si parte all'insegna dell'equilibrio, con le due squadre sul 3-3. Dopo appena tre minuti di gioco la palleggiatrice Ana Tiemi Takagui chiede il cambio per un risentimento al ginocchio. Dentro Beatrice Giroldi. Il muro delle Cocche è solido e la Futura si porta sull'8-5. Le Pumine non pungono a dovere e sul 12-8 coach Solforati chiama il time-out. La Lpm rosicchia un punto. L'ace di Gaia Badalamenti mette le ali alla Futura, avanti 16-11. Nuovo time-out chiesto dalla panchina monregalese, quando il tabellone indica il punteggio di 17-11. Per la Lpm il momento di difficoltà non passa e le padrone di casa vanno sul 19-12. Un paio di errori della Futura rendono il punteggio meno pesante. Si arriva sul 22-18. Ancora un punto per le Pumine e sul 22-19 coach Amadio preferisce chiamare il time-out. Le rossoblù ci credono e si portano a sole due lunghezze dalle avversarie. Sul 23-21 nuovo time-out per Amadio. Al rientro arrivano due set-point per le Cocche. Alla fine ci pensa Member-Meneh a chiudere i conti sul 25-22.

SECONDO SET: dopo l'ace di Gaia Badalamenti le Cocche vanno sul 3-1. Pronta reazione delle Pumine e punteggio in parità. Le padrone di casa continuano ad essere concrete al centro, grazie a primi tempi sempre vincenti. Ace di Member-Meneh. Time out chiesto da Solforati sul 10-6. Ancora un ace della schiacciatrice americana della Futura e i punti di vantaggio delle padrone di casa salgono a +7. La ricezione del Puma continua ad andare a corrente alternata. Coach Solforati inserisce Marika Longobardi al posto di Laura Grigolo, ma la musica non cambia. Sul 20-10 la distanza diventa abissale. Time out sul 22-12. Nuovo ace per Member-Meneh e punteggio sul 24-13. L'attacco vincente di Arciprete chiude anche il secondo set sul 25-14.

TERZO SET: si riprende come chiuso in precedenza: ace di Member-Meneh. Arriva un ace anche per le Pumine con Alessia Populini. La imita poco dopo Valeria Pizzolato, che porta la Lpm sul 2-4. Il Puma toglie gli artigli e dopo il muro di Alessandra Colzi si arriva sul 3-7. Time-out chiesto da coach Daris Amadio. Si torna in campo, ma è ancora la Lpm a dettare legge. Pumine sul 4-10. La Futura recupera due lunghezze. Ace di Botezat e punteggi sul 10-13. Le padrone di casa continuano a premere e sul 13-15 coach Solforati non può fare altro che chiamare il time-out. Block di Decortes e Puma a +5 sul 13-18. Time out chiesto da Amadio. Al rientro la Futura prova subito ad accorciare le distanze. Punteggio sul 16-19. Ancora un time out, questa volta richiesto da Solforati, sul 18-19. Badalamenti trova il punto della parità. Il nastro aiuta Botezat a conquistare un nuovo ace, che permette alla Futura di portarsi in vantaggio sul 22-21. Le Cocche conquistano due match-point sul 24-22. Le Pumine non mollano e piazzano un break di tre punti. Si va avanti ai vantaggi e alla fine la Futura trova la zampata vincente per chiudere sul 28-26.