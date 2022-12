Per Natale Alba ha premiato gli addetti alla raccolta rifiuti

Si prendono cura dei nostri scarti e dei nostri rifiuti. E lo fanno con il sorriso e tanto impegno, come tanti ambasciatori della sostenibilità sul territorio. E se ad Alba, dall’introduzione del sacco dedicato e la tariffazione puntuale del luglio scorso, la raccolta differenziata ha raggiunto l’80% è merito della collaborazione tra cittadini e operatori di Egea Ambiente.

L’Amministrazione comunale così ha voluto organizzare “Grazie al mio operatore”, una cerimonia che si è svolta in sala consiliare giovedì 22 dicembre.

Moderato da Roberto Cavallo, divulgatore ambientale e amministratore delegato di ERICA soc.coop, l’evento ha visto la partecipazione del sindaco Carlo Bo, dell’assessore all’Ambiente Lorenzo Barbero e dell’amministratore delegato di Egea Ambiente Giorgio Prato, che hanno consegnato ad ogni operatore presente un attestato di merito per l’ottimo lavoro svolto e fatto gli auguri per le festività natalizie.

L’Assessore Lorenzo Barbero ha sottolineato che, "come Amministrazione Comunale, abbiamo voluto fortemente questo evento, un modo semplice per ringraziare gli operatori che quest’anno, dopo l’introduzione del sacco conforme, hanno svolto un compito gravoso con un servizio che è cambiato radicalmente, con più passaggi, più attenzione nelle verifiche e più punti di raccolta. La sinergia che si è instaurata tra i cittadini, che vogliamo ringraziamo per la grande collaborazione, e i ragazzi di Egea Ambiente, sempre disponibili e volenterosi, è stata tale che i risultati conseguiti nelle percentuali di raccolta differenziata sono ottimi e sotto gli occhi di tutti”.