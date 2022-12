A Paesana si inaugura 'OLTRE' di Michelangelo Tallone

Verrà inaugurata domani, sabato 31 dicembre alle ore 15, l’opera di Michelangelo Tallone intitolata ^OLTRE^, posizionata nella rotonda all’ingresso di Paesana sulla SP26 della Valle Po.

Già da qualche giorno, abitanti e turisti la possono ammirare nel contesto scenografico dominato dal Monviso, simbolica e ricca di riferimenti alla montagna, al fiume e a ciò che c’è dall’altra parte: l’oltre.

Voluta dall’amministrazione comunale di Paesana e affidata ad un artista di grandi capacità ed esperienza come Michelangelo Tallone è in realtà un lavoro di team.

“Il basamento è stato ideato e disegnato da Salvatore D’Auria – racconta lo scultore di Revello - costruito in pietra da Enrico Crespo e dalla Cooperativa “La Valle dell’Eco”, secondo le antiche tipologie di posa, denominate ^gallettato^. Si tratta di una spirale che conduce con armonia alla base di una vasca in cui confluirà la cascatella di acqua che sgorgherà dalla scultura, rappresentando l’eterno fluire del Grande Fiume della Pianura Padana, rievocando il trascorrere del tempo e le stagioni della Storia. La mia scultura è una struttura astratta, ad anello, in acciaio e ferro a effetto Corten, che ho pensato circondare un’altra opera che da oltre 500 anni rappresenta la nostra antica e originale forma di globalizzazione: il Buco di Viso. Fu il primo traforo delle Alpi, una passerella fra due terre contigue, fra due culture da sempre unite, da cui il titolo ^OLTRE^. A dirla tutta il Buco di Viso è stato un pretesto per costruirgli intorno la scultura”.

"OLTRE" rappresenta in questi tempi di incomunicabilità fra i popoli che si combattono non troppo lontani da noi, la metafora del cercare ostinatamente un passaggio, foss’anche attraverso una galleria scavata nel granito. Un passaggio che è dialogo, che è incontro di culture e di pace.

Si può dunque affidare alla modellazione dell’acciaio, dell’acqua e della pietra il compito di esprimere le funzioni evocative del grande laboratorio geologico del Monviso e l’eterno scorrere del Po verso la pianura e il mare.

Una rotonda esempio di Landart per Paesana, snodo turistico importante della valle, realizzata da un artista talentuoso, di grande simpatia, sensibilità e capacità espressive, con una famiglia di indubbia vocazione artistica: il nonno Tommaso Margaria fu pittore e fotografo, il padre Mario un ricercato artigiano del ferro e il figlio Marco oggi è apprezzato incisore a Saluzzo.

L’augurio è che tanti turisti possano ammirarla salendo in valle Po nel 2023 con lo sfondo magnifico del Re di Pietra.