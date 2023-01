È di Chivasso il primo nato in tutto il Piemonte: si chiama Diego ed è nato a mezzanotte in punto

Il piccolo Diego è nato a mezzanotte in punto, all'ospedale di Chivasso: è il primo nato in Piemonte nel 2023

Se il primo nato in questo 2023 nella provincia Granda è una bimba, Eseosa Mattea, venuta alla luce all’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì all'1.49 di questa notte, il primo fiocco di questo nuovo anno in Piemonte è stato quello blu di Diego, nato a mezzanotte in punto all'ospedale di Chivasso. Venuto al mondo con parto naturale, pesa 3 chili ed è stato subito abbracciato dai genitori, Annamaria e Roberto, originari di Strambino.