Bra, ‘Il grido della pace’ al mondo nel giorno dell’Epifania, festa dei popoli

“L’uomo è fatto per la pace che è dono di Dio” (Benedetto XVI per la celebrazione della XLVI Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2013).

Con questo spirito, nella città di Bra è pronto ad alzarsi ‘Il grido della pace’. Venerdì 6 gennaio, alle ore 19, in via Principi di Piemonte (davanti alla Bper banca), musulmani, cristiani ortodossi, cristiani cattolici si incontreranno per chiedere a Dio il dono della pace, ognuno secondo la propria fede.