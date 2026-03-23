Alba, operativi i due nuovi agenti arrivati a rafforzare l’organico della Polizia municipale

L’Amministrazione albese comunica il rafforzamento dell’organico della Polizia locale con l’ingresso di due nuovi agenti: Luca Cigottero e Stefano Salerno, che hanno da poco completato il 99° corso regionale di formazione e sono ora ufficialmente in servizio presso il comando cittadino.
La nomina è stata formalizzata il 13 marzo al termine del percorso formativo, con la consegna – durante la cerimonia ufficiale che si è tenuta nel teatro di Alessandria - delle insegne da parte del comandante Antonio Di Ciancia e dell’assessore alla Polizia municipale Davide Tibaldi.
I due agenti sono già operativi sul territorio e stanno svolgendo una prima fase di affiancamento.
A regime, saranno impiegati nelle principali attività di controllo e presidio urbano, dalla viabilità agli interventi sul territorio.
Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore Davide Tibaldi: “L’ingresso di due nuovi agenti rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza della Polizia locale sul territorio e migliorare i servizi di sicurezza e controllo a beneficio della comunità. A loro rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro e di una proficua crescita professionale al servizio della città”.