Progetto Polis, l'ufficio postale di Cinzano di Santa Vittoria d'Alba diventa Sportello Unico della Pubblica Amministrazione

A quasi quattro anni dalla partenza del progetto Polis, ideato da Poste Italiane per gli Uffici Postali nei comuni con meno di 15mila abitanti, arriva anche a Cinzano di Santa Vittoria D’Alba l’iniziativa di creare Sportelli Unici per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. L’obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro ottobre Paese, superare il digital divide, sostenere il rilancio di comunità periferiche e portare i servizi della Pubblica Amministrazione negli uffici postali.

Il progetto, finanziato con i fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR, permetterà entro il 2026 a Poste Italiane di dare un nuovo volto ai 7.000 Uffici Postali dei piccoli centri in Italia.

Da oggi, e fino alla metà di maggio, l’ufficio postale di Cinzano di Santa Vittoria D’Alba, in Via Statale 10, sarà interessato da interventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

A partire da lunedì 23 marzo, per garantire la continuità di tutti i servizi, sarà possibile rivolgersi allo sportello dedicato, presso il limitrofo ufficio postale di Macellai, in strada Macellai 4, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45 ed il sabato fino alle 12.45.

L’intervento di riqualificazione della sede coinvolgerà l’intera struttura a partire dall’area front-office della sportelleria con nuove postazioni, nuovi arredi, rifacimento dell’impianto di illuminazione e di condizionamento. Con Polis, sarà possibile richiedere allo sportello i servizi INPS per i pensionati quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Oltre ai certificati pensionistici sarà possibile ottenere i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali.

Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.