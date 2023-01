Racconigi, si chiude la mostra "Emersioni trascendenti" di Moira Franco

Domenica 8 gennaio 2023 alle ore 16 negli ambienti della Pinacoteca civica Levis Sismonda di Racconigi si terrà il finissage della mostra “Emersioni trascendenti”, alla presenza dell’artista Moira Franco.

La rassegna, ideata e curata da Anna Cavallera è stata patrocinata dalla Regione Piemonte e dal Comune di Racconigi e organizzata dall’Associazione culturale Carlo Sismonda APS, con il contributo di Fondazione CRT e la collaborazione di Progetto Cantoregi, SOMS e Tonicadv s.n.c. Aperta al pubblico lo scorso 8 ottobre 2022, è stata molto apprezzata sia dal pubblico che dalla critica.

Quest’ultimo appuntamento conclusivo rappresenta dunque un’occasione, per chi non fosse ancora riuscito a visitare l’esposizione, per soffermarsi sulla selezione di circa quaranta opere scelte, tese ad illustrare il percorso espressivo realizzato dell’artista nel corso degli ultimi sette anni, dalle grandi tele ai lavori su agenda.

Nelle sale espositive si incontrano infatti importanti lavori appartenenti al ciclo pittorico “Iceberg”- volti del cuore immersi come ghiaccio nell’acqua, in fluidi lattiginosi e simbolici - alternati alle opere delle serie “La que sabe”, “Martin of the sky” e “Ordo amoris”.

Nel percorso espositivo si può inoltre visionare l’animazione realizzata dall’artista nel 2017 per il docufilm “Viaggio al Belgio” di Mattia Napoli.