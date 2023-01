Previsioni di Prezzo di Shiba Inu 2023: Ecco Perché Metacade (MCADE) Supererà Presto SHIB

Con la fine del 2022, è ora di iniziare a cercare le migliori opzioni di investimento per il 2023. Sebbene il mercato delle criptovalute abbia registrato tendenze al ribasso nel corso dell'anno, gli investitori sono ottimisti sulla possibilità di tornare a nuovi massimi. Dato che le previsioni sui prezzi dello Shiba Inu per il 2023 sembrano piatte, quali sono i progetti che sembrano in grado di garantire il miglior ritorno sull'investimento?

Nuove opzioni interessanti come Metacade hanno già attirato l'attenzione degli investitori e molti prevedono che sarà il prossimo token di successo del mercato, replicando i rialzi visti da Shiba e Doge nel 2021. Come si comporteranno questi token nel prossimo anno?

Che Cos'è Metacade?

Metacade è un nuovo ed entusiasmante progetto Web3 destinato a rivoluzionare il settore del gaming. Metacade offrirà una galleria di giochi play-to-earn (P2E) sviluppati dalla community, riunendo sviluppatori, appassionati di criptovalute e imprenditori per migliorare il gaming Web3.

Il progetto offrirà un polo comunitario unico nel suo genere, dove i membri potranno fare rete e collaborare per creare nuove idee per il futuro del gaming P2E. La piattaforma offrirà agli utenti diversi modi per guadagnare attraverso il gaming, le competizioni, la contribuzione di contenuti alla piattaforma, il testing dei giochi e molto altro.

Metacade mira a diventare una piattaforma autosufficiente gestita dai membri della sua community. Con l'offerta di posizioni Work2Earn all'interno dell'azienda e la possibilità per i giocatori di votare i giochi sviluppati per la piattaforma attraverso il programma Metagrants, Metacade intende mettere il futuro della piattaforma nelle mani della sua community. Metacade mira infine a trasformarsi in una DAO, occupando le posizioni chiave all'interno dell'azienda direttamente dalla sua community e dando ai suoi utenti il pieno controllo della governance.

MCADE, con valori che si prevede saliranno molto più in alto rispetto alle previsioni di prezzo di Shiba Inu nel 2023, ha già entusiasmato gli investitori.

Metacade è sulla buona strada per raggiungere i massimi storici nel nuovo anno

Metacade è attualmente nella prima fase del presale con un prezzo di $0,01 per token. Il valore è destinato a salire a $0,02 entro la fase finale del presale. È probabile che questo prezzo subisca un'ulteriore impennata dopo la fine del periodo di prevendita, mandando in fumo le previsioni di prezzo di Shiba Inu nel 2023. Questo potenziale di profitto rende Metacade uno dei progetti più attesi dell'anno.

Come funziona Metacade?

Sul sito web di Metacade, gli utenti troveranno una serie di anteprime 2D, ognuna delle quali darà accesso a un portale della piattaforma. I diversi portali indirizzeranno gli utenti a varie opzioni, tra cui classifiche, giochi di tendenza, recensioni e accesso alle versioni alfa più avanzate di GameFi. Man mano che lo sviluppo prosegue, Metacade presenterà il proprio metaverso, offrendo una sala giochi in 3D e uno sguardo dietro le quinte dello sviluppo dei giochi della community.

Per mantenere in sicurezza la piattaforma e il suo token nativo, $MCADE, per chi lo possiede Metacade ha sottoposto le sue specifiche, il suo smart contract e il suo team a un audit CertiK. Certik ha utilizzato una metodologia di auditing e calcoli matematici all'avanguardia per aiutare Metacade a identificare eventuali errori nel codice o potenziali rischi. CertiK ha inoltre effettuato interviste approfondite con i membri senior del team e un controllo KYC per garantire a tutti gli investitori la massima tranquillità.

Come funziona $MCADE?

$MCADE opera come token di utilità e di governance nativo della piattaforma. Opera sulla rete Ethereum, che consente agli investitori di acquistarlo a basso costo e in totale sicurezza.

$MCADE ha una vasta gamma di applicazioni sulla piattaforma, tra cui l'iscrizione a estrazioni a premi, tornei di gioco esclusivi di Metacade e pagamenti generali. Inoltre, vengono premiati i collaboratori che scrivono recensioni di giochi, trovano le migliori versioni alpha e, in generale, contribuiscono alla community.

Il token sarà venduto in 9 fasi di presale, durante le quali saranno disponibili per l'acquisto il 70% dei due miliardi di token.

Previsioni di prezzo di Metacade (MCADE)

Con Metacade che ha quasi raggiunto l'obiettivo della prima fase del presale e il suo prezzo probabilmente salirà nelle prossime settimane. Con la crescita della popolarità del settore del gaming P2E, gli analisti prevedono un aumento di ben 10.000%, arrivando a $2, da qui al 2025. Inoltre, grazie alle rivoluzionarie applicazioni di gaming P2E, ha il potenziale per superare molti dei principali concorrenti del settore.

Dogecoin (DOGE) sembra destinato a salire nel 2023

Dogecoin è la moneta meme più popolare al mondo, creata per prendere in giro la community delle criptovalute. Tuttavia, nel 2021 la moneta meme ha raggiunto il massimo storico di $0,73, facendo notizia in tutto il mondo. Da allora il suo prezzo è sceso a $0,007, anche se molte pubblicazioni suggeriscono che potrebbe aumentare nel corso del prossimo anno.

Gli analisti hanno suggerito che DOGE potrebbe salire almeno a $0,12 entro la fine del 2023, raggiungendo potenzialmente massimi di $0,25. Entro il 2025 potrebbe arrivare a $0,39, un aumento di 5 volte rispetto al prezzo attuale. Questo aumento è molto più alto della previsione del prezzo dello Shiba Inu per il 2023; tuttavia, non è ancora paragonabile alla previsione di Metacade.

Shiba Inu (SHIB) potrebbe registrare un aumento graduale nel 2023

Data la natura turbolenta di $SHIB, trovare una previsione accurata del prezzo dello Shiba Inu per il 2023 può essere difficile. Tuttavia, i fan sono entusiasti di ciò che ha da offrire. Shiba Inu (SHIB) è una altcoin basata su Ethereum soprannominata "Dogecoin killer" Utilizza un tema simile a quello di DOGE, utilizzando il cane Shiba Inu e i meme per diffondere la consapevolezza del suo progetto.

Il prezzo attuale è di $0,000008338. Tuttavia, gli analisti hanno previsto che potrebbe aumentare a $0,00002 nel 2023 e a $0,000037, un piccolo aumento rispetto a DOGE e Metacade.

La community delle criptovalute potrebbe aver perso interesse per le monete meme, vista la loro sostanziale mancanza di utilità. Poiché Shiba Inu e Dogecoin potrebbero subire aumenti graduali nei prossimi mesi, gli investitori in cerca di grandi rendimenti, e non di linee piatte, dovrebbero fare scorta di token Metacade durante il presale.

