A Dronero l’ultimo saluto a Gianpaolo “Paolo” Rosso

Circa due settimane fa, il ricovero ospedaliero per polmonite. L’aggravamento delle condizioni di salute e lunedì 2 gennaio, al Santa Croce, purtroppo il decesso.

Sono in tanti a ricordarlo con affetto. Originario di Ripoli e conosciuto anche come “Paolo”, amava molto le tradizioni: non mancava infatti mai alle sagre di paese, occasione di ritrovo e festa con gli amici.