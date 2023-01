Marene, la generosità dell’associazione Gurdwara Singh Sabha a favore di Helping Child

Riceviamo e pubblichiamo.

In questi giorni abbiamo ricevuto una bella notizia che ha confermato l’importanza che sta assumendo questo progetto di solidarietà a favore dei bambini e delle famiglie ucraine.

L’associazione culturale Gurdwara Singh Sabha di Marene ha sostenuto con una donazione di 1.000 euro il progetto Caro Babbo Natale e per questo ringraziamo il presidente, il suo direttivo e tutti gli iscritti.

La religione Sikh è una religione monoteista, a differenza della religione Indù che è popolata da diverse divinità, che basa la propria visione del mondo sulla pace, la fratellanza e il rispetto verso tutti, con la tradizione per quanto possibile di risolvere ogni conflitto attraverso il dialogo.

Proprio il dialogo è alla base della risoluzione del conflitto ucraino, come ha più volte ribadito Papa Francesco: “… il dialogo è difficile ma solo col dialogo, che si apprende in famiglia, si può andare avanti. È mettere da parte l’istinto e ascoltare: solo chi è puro istinto, come gli animali, non sa dialogare”.

In queste settimane il lavoro di Monica Pagella e Paolo Carena non si è fermato, hanno continuato a promuovere l’iniziativa "Helping Child" e a sensibilizzare le persone e le aziende ad aiutare queste persone in difficoltà.

Il frutto della raccolta delle donazioni ricevute da privati, aziende e associazioni verrà consegnato verso la metà di gennaio al Sermig di Torino (Arsenale della Pace). Il Sermig si occuperà in prima persona di gestire il denaro ricevuto acquistando beni di prima necessità, cibo, coperte, medicinali, ecc., per consegnarli alle famiglie ucraine in difficoltà.



Insieme possiamo fare la differenza! Uniamo le nostre forze nel nome della solidarietà!