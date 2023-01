Di nuovo operativo il cassone per la raccolta del verde di Pollenzo

È tornato operativo il cassone scarrabile per la raccolta stradale degli sfalci verdi e delle ramaglie posizionato in frazione Pollenzo, danneggiato nei giorni scorsi nel corso di un incidente stradale. La struttura è stata prontamente sostituita.

Intanto, con l’avvio del 2023 sono entrate in vigore le novità previste in materia di raccolta differenziata, a cominciare dal passaggio dell’area urbana della Frazione Bandito e di strada San Matteo dalla zona A a quella B, con il conseguente cambiamento dei giorni in cui avviene il ritiro dei rifiuti. Si invitano gli utenti a consultare gli appositi calendari distribuiti alla popolazione unitamente alle dotazioni per il nuovo anno. Gli stessi possono essere scaricati dal sito internet del Comune al link https://www.comune.bra.cn.it/it/page/informazioni-sulla-raccolta-rifiuti.

Per maggiori informazioni è possibile sempre rivolgersi all’Ecosportello comunale al numero telefonico 0172.201054 oppure scrivendo all’indirizzo ecosportello@strweb.biz. (rb)