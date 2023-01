"Grazie le scuole di Cuneo per la strepitosa iniziativa legata allo sci"

Gentile direttore,

In un’epoca dove troppo spesso si è pronti a protestare per i disservizi, sentiamo l’esigenza di lodare e ringraziare per una strepitosa iniziativa della quale hanno potuto beneficiare i nostri figli frequentanti la scuola primaria “L. Einaudi” di via XX Settembre a Cuneo.

La scuola italiana è da poco reduce da una serie di privazioni e limitazioni derivanti dalla pandemia: le gite scolastiche, i giochi di contatto, le distanze tre i banchi, le feste di compleanno nelle classi, le uscite al parco, i progetti musicali e sportivi…Tutto ciò che gradualmente si può riacquisire è ancor più apprezzato oggi nella sua preziosità.

Ringraziamo, pertanto, per quanto hanno fatto alcune scuole di Cuneo, aderendo al progetto sportivo finalizzato a valorizzare il nostro territorio montano e ad indirizzare gli alunni alla pratica sportiva sciistica. Parecchi tra noi genitori erano inizialmente piuttosto dubbiosi, ma per fortuna abbiamo dato fiducia ai nostri bambini, che sono stati i primi lungimiranti nel vedere in questa iniziativa un’occasione preziosa da non lasciarsi sfuggire. Ad un prezzo fuori-mercato per tutti i servizi offerti (trasporto con pullman a Limone Piemonte, pranzo in baita, lezioni di sci con maestro per diverse ore del mattino e del pomeriggio) i nostri figli sono partiti il 12, 16 e 22 dicembre 2022, per tre giornate indimenticabili, senza saper mettere gli sci ai piedi nella prima giornata e arrivando a fare quasi tutte le piste a fine corso. Vorremmo farvi arrivare le espressioni felici dei loro visi, gli sguardi entusiasti a fine giornata, così come la loro carica al mattino “Forza, dobbiamo arrivare presto al pullman!” e la fretta con cui ci congedavano “Vai pure al lavoro, ci vediamo stasera, ciao ciao!”, elettrizzati dalla giornata che li attendeva.

Aver potuto condividere questa esperienza con i compagni di classe, che negli scorsi due anni sono stati visti in banchi distanziati e con i visi coperti dalle mascherine, ha reso il tutto ancora più magico, grazie anche allo strepitoso spirito di squadra degli insegnanti che hanno accompagnato i nostri ragazzi. Già dal ritrovo dei pullman il loro entusiasmo contagiava i nostri bambini e rassicurava noi genitori!

Vorremmo quindi elogiare tutte le scuole di Cuneo, primarie e secondarie di primo e secondo grado, che hanno deciso di aderire a questo bellissimo progetto, scommettendo sulla bellezza delle nostre montagne e sulla responsività dei ragazzi e delle famiglie.

Come genitori di alunni dell’Istituto “L. Einaudi” vorremmo ringraziare in particolare il nostro Dirigente Scolastico, la Dott.ssa Rosanna Blandi, nella speranza condivisa che questo progetto possa essere portato avanti nei prossimi anni e possa fare da apri-pista per tutte quelle iniziative che la pandemia ha fortemente limitato o bloccato.

Lettera sottoscritta da una delegazione di genitori