Condizioni meteo non favorevoli, annullato il volo delle 9 a Mondovì

Annullato a Mondovì il volo previsto alle 9.

L'aero Club Mongolfiere Mondovì lo ha appena annunciato con un post su Facebook: "Le condizioni meteo attuali, con la prima pioggia su Mondovì e sulle zone limitrofe, non ci consentono di confermare il volo della mattina delle ore 9. Dita incrociate per il pomeriggio. Considerando che tanto pubblico vorrebbe raggiungerci anche da molto lontano, cercheremo di dare un annuncio il prima possibile. Per tutti coloro che stamattina vengono a Mondovì: vi invitiamo a godervi la città e a salire nel rione medievale di Mondovì Piazza, sfruttando la suggestiva funicolare, dove troverete gli espositori dell'hand-made market "Re Mercante" organizzato dall'Associazione La Funicolare e le attrazioni museali di Mondovì".