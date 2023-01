Scontro fra due veicoli sul ponte dell'Olla a Gaiola, lungo la statale 21

Incidente, verso le 11 di oggi 8 gennaio, sulla statale 21 del colle della Maddalena, all'altezza del ponte sull'Olla in località Gaiola.

Probabilmente a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, si è verificato uno scontro, poco dopo la curva che immette sul ponte, tra un camion con targa francese diretto verso Borgo San Dalmazzo e un fuoristrada che procedeva in direzione opposta.

Due le persone ferite, trasportate al Pronto soccorso di Cuneo in condizioni che non desterebbero preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi.