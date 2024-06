Terminati i lavori in sei mesi: riaperto il cavalcaferrovia di strada del Villarello a Ceva

È stato riaperto questa mattina, mercoledì 26 giugno, il cavalcaferrovia di strada del Villarello a Ceva.



Un lavoro atteso da anni, iniziato a gennaio di quest’anno e portato a termine in sei mesi.



“L’intervento è partito a gennaio 2024 ed è stato rispettato il cronoprogramma dei lavori, consistiti in un rinforzo impalcato, fondazioni e nella creazione e allargamento impalcato per installazione del guard rail H4, che era necessario per mettere in sicurezza l’opera che è stata creata nel 1910-11 e non era più conforme alla normativa - spiega l’ingegner Antonio Perazzone, capo unità centro sud Piemonte RFI - . Un intervento non semplice, soprattutto per lo spostamento dei sottoservizi. Un grazie al Comune di Ceva per la collaborazione. Ringrazio poi i miei collaboratori, il geometra Davide Ghiglia e Simone Lovisolo, il direttore e coordinatore lavori l’impresa Nuove Costruzioni che ha realizzato i lavori”.



Un intervento da 1,5 milioni di euro, finanziato da Rfi con 150 mila euro di contributo da parte del Comune di Ceva.





CAVALCAFERROVIA VALLE MONGIA

Atteso invece per la fine di agosto il varo del cavalcaferrovia per la Valle Mongia.



In questo caso l’intervento ha richiesto la sostituzione dell’intero impalcato. Il termine lavori è previsto alla fine dell’estate in quanto devono ancora arrivare gli appoggi in neoprene.



“Quest’opera - ha detto il sindaco Fabio Mottinelli - è stata fortemente voluta da tutte le amministrazioni che si sono succedute. I primi contatti li porto avanti l’ex sindaco Alfredo Vizio e poi con il mio predecessore Vincenzo Bezzone si sono concretizzati. Cambiano le amministrazioni ma ciò che è importante viene seguito dall’amministrazione. Grazie a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione del progetto, a Rfi, all’ufficio tecnico”.



“Grazie per avermi invitato - ha commentato l’ex sindaco Alfredo Vizio - oggi si porta a compimento un’opera necessaria, credo sia un passo avanti per la comunità cebana e tutta la città”.



“Ringrazio - ha detto l’ex sindaco Vincenzo Bezzone - l’ingegner Antonio Perazzone per aver portato avanti l’opera e grazie anche alla dottoressa Rancurello della Prefettura. Un’opera importante per tutta la Città e la zona di Villarello”.