Pubblicato il bando per il servizio civile alla biblioteca di Fossano

E' stato pubblicato in data 15/12/2022 il Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024.

La Biblioteca Civica di Fossano, con Savigliano e Bra, ha partecipato con il progetto “Ac-cogliere opportunità: la biblioteca guarda al futuro” (Settore Cultura – programma Cultura per Tutti).Sono richiesti tre volontari.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 14.

Tutte le informazioni sono presenti sul sito internet della Provincia di Cuneo all’indirizzo: https://www.provincia.cuneo.it/servizio-civile/index (bando 2022)

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (scrivere a laura.tarrini@comune.fossano.cn.it per info)