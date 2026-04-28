Saluzzo: visitabile fino al 3 maggio la mostra "L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro” [FOTO e VIDEO]

Sarà visitabile fino a domenica 3 maggio la mostra intitolata “L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro”, allestita nella location del Monastero della Stella a Saluzzo.

Una ricca ed interessante esposizione, a cura di Confartigianato Cuneo, che racconta l’evoluzione dell’artigianato contemporaneo intrecciando tradizione, innovazione e identità territoriale.

Si inserisce nell’ambito delle iniziative della Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ne ha donato il patrocinio.

La mostra, realizzata anche con il contributo di Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, sarà aperta al pubblico dal 1° al 3 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, con ingresso gratuito.

Di particolare interesse anche gli appuntamenti correlati: sabato prossimo, 2 maggio, dalle 10 alle 13, in collaborazione con FabLab Cuneo, grandi e piccini potranno cimentarsi nell’assemblaggio di una macchinina ad energia solare. Nel pomeriggio della stessa giornata, dalle 16 alle 17, in collaborazione con l’Associazione “Amici del Cioccolato”, spazio a creatività e cucina: lavorazione del cioccolato, realizzazione di “fiori” in cioccolato e “dolci bouquet” da regalare alle mamme.

Info su mostra e laboratori: 0171 451101 / segreteria@confartcn.com

La rassegna è stata inaugurata venerdì 24 aprile con taglio del nastro e prima visita. Di seguito le dichiarazioni rilasciate in occasione della cerimonia (GUARDA IL VIDEO)