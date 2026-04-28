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Attualità | 28 aprile 2026, 09:09

“Una donna chiamata Maixabel” al cinema Portici di Fossano per riflettere sulla giustizia riparativa

Martedì 5 maggio la Caritas di Cuneo‑Fossano propone la proiezione del film ispirato alla vicenda di Maixabel Lasa, simbolo del dialogo oltre la violenza dell’ETA

“Una donna chiamata Maixabel” al cinema Portici di Fossano per riflettere sulla giustizia riparativa

Il Gruppo di lavoro sulla Giustizia Riparativa della Caritas di Cuneo-Fossano in collaborazione con il Cinema Teatro “I Portici” propone la visione del film “Una donna chiamata Maixabel”, martedì 5 maggio. 

Il film è ispirato alla storia vera di Maixabel, donna basca il cui marito è stato ucciso il 29 luglio del 2000 dall’ETA. I componenti del commando saranno individuati, processati e condannati a trentanove anni di carcere. 

Nel 2014 uno di loro chiederà di incontrare Maixabel. Il film racconta il percorso che porterà i due ad incontrarsi, le riflessioni e i contrasti che la loro scelta provocherà, fin dentro le famiglie coinvolte. 

Un film scabro ed essenziale, che mostra la fatica di ricostruire i legami sociali e politici infranti dalla violenza ed il coraggio di chi a quella fatica non si sottrae, per sé e per la vita della propria comunità. Il film sarà proiettato martedì 5 maggio, alle ore 18:30 e 21:00, al Cinema Teatro “I Portici” di Fossano, al costo di 5 €.

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