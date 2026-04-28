“Una donna chiamata Maixabel” al cinema Portici di Fossano per riflettere sulla giustizia riparativa

Il Gruppo di lavoro sulla Giustizia Riparativa della Caritas di Cuneo-Fossano in collaborazione con il Cinema Teatro “I Portici” propone la visione del film “Una donna chiamata Maixabel”, martedì 5 maggio.

Il film è ispirato alla storia vera di Maixabel, donna basca il cui marito è stato ucciso il 29 luglio del 2000 dall’ETA. I componenti del commando saranno individuati, processati e condannati a trentanove anni di carcere.

Nel 2014 uno di loro chiederà di incontrare Maixabel. Il film racconta il percorso che porterà i due ad incontrarsi, le riflessioni e i contrasti che la loro scelta provocherà, fin dentro le famiglie coinvolte.

Un film scabro ed essenziale, che mostra la fatica di ricostruire i legami sociali e politici infranti dalla violenza ed il coraggio di chi a quella fatica non si sottrae, per sé e per la vita della propria comunità. Il film sarà proiettato martedì 5 maggio, alle ore 18:30 e 21:00, al Cinema Teatro “I Portici” di Fossano, al costo di 5 €.