A due mesi dal via, il CN PASS ha conquistato gli utenti: oltre 360 abbonamenti e 3.500 corse

Il CN PASS, nuovo titolo di viaggio agevolato rinnovabile al costo di 9 euro per spostarsi in bus sull’altopiano di Cuneo, compie due mesi e i numeri dimostrano il successo del progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Cuneo, il consorzio Grandabus e Moeves. Gli oltre 360 abbonamenti stipulati in oltre sessanta giorni confermano infatti la bontà dell’iniziativa. Più del 60% degli abbonati, inoltre, continua a prediligere la tessera Bip “al portatore” che, al costo di 5 euro, permette di essere usata da chiunque ne sia in possesso, mentre quasi il 40% ha scelto l’abbonamento smart nominale tramite l’app Moeves. Sono più di 3.500, infine, i viaggi registrati nelle 28 fermate dedicate al CN PASS e poste sull’asse centrale della città, partendo da Corso Francia fino a Piazza Torino, collegando anche la stazione, piazza Galimberti e i due viali ciliari del Centro storico.

“A due mesi dall’avvio del CN PASS, i dati ci restituiscono un utilizzo che sta diventando una buona abitudine: sempre più persone scelgono di lasciare l’auto nei parcheggi di testata o a casa e muoversi in città utilizzando il bus – spiega Luca Pellegrino, assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo -. Il CN PASS è nato proprio per contribuire a un graduale cambiamento delle abitudini, grazie uno strumento semplice, innovativo e accessibile. Il numero di viaggi, costante settimana dopo settimana, dimostra come il servizio sia correttamente utilizzato e la sua attuazione stia raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo prestabiliti”.

“Siamo soddisfatti di questi primi risultati: il mantenimento degli abbonamenti rispetto al primo mese indica che chi ha iniziato a utilizzare il CN PASS ne ha colto il valore, rinnovando la fiducia e scegliendo di proseguire. È un segnale chiaro di un servizio apprezzato – dichiara Mauro Paoletti, amministratore delegato di Moeves -. Inoltre, oltre il 60% degli abbonamenti è stato scelto nella formula al portatore, con tessera Bip: un dato che racconta di un uso condiviso tra familiari e amici e di una soluzione che si adatta alle esigenze quotidiane delle persone”.

Il CN PASS è il nuovo titolo di viaggio agevolato rinnovabile al costo di 9 euro, valido 30 giorni dal primo utilizzo, che permette viaggi illimitati su tutti gli autobus nelle 28 fermate dedicate sull’altopiano di Cuneo ed è acquistabile presso la biglietteria Granda Bus al Movicentro o tramite l’app Moeves. Per maggiori informazioni, visitare il sito muovertiacuneo.it.