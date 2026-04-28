A Bene Vagienna approvato in Consiglio il rendiconto 2025: avanzo di 1,2 milioni di euro

Il bilancio consuntivo del 2025 è stato il tema principale della seduta del Consiglio Comunale tenutosi lo scorso 24 aprile a Bene Vagienna.

“Il rendiconto dell’anno scorso – sottolinea l’Amministrazione guidata dal sindaco Claudio Ambrogio – ha chiuso con risultati ‘straordinari’ “.

Ne riportiamo i numeri principali, a partire dall’avanzo lordo di 1.247.477,93 euro e una parte libera utilizzabile di 652.336,94.

A febbraio 2026 è inoltre pervenuta dall' Agea la comunicazione di svincolo totale della garanzia fideuissoria a favore della Bealera Maestra. Non si rende quindi più necessario alcun accantonamento al fondo di garanzia. Questo importante risultato è stato possibile, grazie all'ottima attività amministrativa e contabile dell'ente.

Gli altri dati: nel rendiconto 2024 e nel corso del 2025 è stato applicato un avanzo di amministrazione per 316.863,73 euro. Da quest’avanzo ne derivano una serie di interventi come i canali derivatori (17.600 euro); i trasferimenti a Bealera Maestra per 21.827 euro, il fondo adeguamento Iva a carico ente per 2.415,39 euro; la restituzione dei fondi non utilizzati per 245,25 euro; i contributi ad associazioni e spese non ripetitive per 27mila euro.

E poi ancora l’acquisto della macchina per la segnaletica per 2.318 euro; il rifacimento del tetto del magazzino nel cortile del Palazzo comunale per 17.999,88 euro, l’acquisto dell’impianto dell’antifurto per Palazzo Lucerna di Rorà (3.294 euro); la sostituzione della caldaia della caserma dei Carabinieri (32.500 euro).

In ambito sportivo la realizzazione del campo da beach volley (30mila euro) e il completamento del campo da calcio (4.995,90 euro).

Tra gli altri interventi le asfaltature per un importo di 50mila euro, lo stesso utilizzato per i lavori ai cimiteri, poi il fondo adeguamento prezzi di 1.415,40 euro, la sistemazione del parco giochi per 14.404 euro; l’asfaltatura del primo tratto di strada Roncaglia (13.239,94 euro), l’allargamento di strada del Podio (14.972 euro); l’adeguamento del sistema antincendio della scuola media (8.723 euro). Sempre con l’avanzo è stata adeguata la scala di sicurezza per la scuola primaria per 8.296 euro e affidato l’incarico per lo studio di fattibilità del centro polifunzionale per relativi 9.896,64 euro.

BEN 35 I PRINCIPALI INTERVENTI REALIZZATI NEL 2025:

1. Completamento messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche Scuola Primaria.

2. Completamento impianto di produzione energia da fonti rinnovabili.

3. Prosecuzione opere di messa in sicurezza del canale Corva.

4. Conclusione lavori di rigenerazione urbana del complesso sportivo “Papa Giovanni XXIII”.

5. Riqualificazione punti luce pubblica con passaggio a LED.

6. Asfaltatura via Oreglia e area ex campo da calcio.

7. Sistemazione ingresso nuovo polo sportivo “Papa Giovanni XXIII”.

8. Progetto esecutivo per recupero del sistema murario del Castello dei Conti Costa.

9. Allacciamento fognario nuovi spogliatoi complesso sportivo “Papa Giovanni XXIII”.

10. Progettazione esecutiva valorizzazione area del fossato del Castello.

11. Installazione barriera automatica per chiusura via Roma nei giorni festivi .

12. Nuova segnaletica per attraversamenti pedonali in via Trinità.

13. Realizzazione campo da beach volley nel complesso “Papa Giovanni XXIII”.

14. Vendita mediante asta pubblica di autobus comunale.

15. Nuova segnaletica verticale per ingressi di Bene Vagienna e frazioni.

16. Rifacimento copertura colombaie cimitero Frazione Isola, danneggiata da evento atmosferico.

17. Sostituzione porta uscita di emergenza Palazzetto dello Sport.

18. Adeguamento scala antincendio Scuola Primaria.

19. Sistemazione locale dormitorio Scuola dell’Infanzia.

20. Nuova segnaletica stradale per area mercatale.

21. Sistemazione giochi parco giardinetti di via Marconi.

22. Potatura platani ipocatastali via Marconi e analisi fitopatologica alberature comunali.

23. Sostituzione centrale antincendio scuola media.

24. Nuovo riscaldamento sacrestia Chiesa di San Francesco.

25. Asfaltatura primo tratto strada comunale Frazione Roncaglia.

26. Fornitura nuove transenne per segnaletica stradale.

27. Affidamento progettazione per sistemazione movimento franoso su scarpata fluviale Torrente Mondalavia.

28. Affidamento lavori per nuovi servizi igienici Cimitero dell’Isola.

29. Adesione al sistema turistico “Bandiera Arancione” del Touring Club Italiano.

30. Semina e preparazione aree “Oasi Fiorite” per la biodiversità – Progetto API.

31. Promozione sito archeologico con organizzazione delle “Ferie di Augusto”.

32. Organizzazione dei mercatini dell’antiquariato.

33. Sostegno all’organizzazione della Fiera dell’Arte Paola.

34. Fornitura sedie in plastica per manifestazioni.

35. Prosecuzione progetto di cooperazione “Piemonte Africa – Da Bene a Baidoa”.