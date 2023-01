Frabosa Sottana in lutto per la scomparsa di Alberto Verardo, storico presidente dell'associazione San Biagio

"Una grande amico, che si è speso tantissimo per il nostro paese e che lascia un grande vuoto". Così il sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino, ricorda con affetto il dott. Alberto Verardo, già presidente e anima dell'Associazione San Biagio di Miroglio, che si è spento all'età di 75 anni.

Originario di Genova, funzionario pubblico in pensione, amava molto Frabosa Sottana e in particolare la frazione di Miroglio che negli anni ha contribuito a valorizzare promuovendo e organizzando iniziative ed eventi.

Ha collaborato alla nascita e allo sviluppo del "Salone del Libro di montagna", e poi alle diverse attività promosse dall'associazione che presiedeva, in primis l'assegnazione del “Sanbiagino d’oro”, le attività estive come il concorso per bambini “Vi racconto in un disegno la mia estate”,“Miroglio … un fiore di paese” e l'assegnazione “Riccio d’oro”, avvenuta lo scorso ottobre.

Un uomo gentile, preciso, che amava Frabosa Sottana in ogni suo aspetto e che raccontava anche aggiornando in maniera precisa i giornali. Difficile riassumere tutte le occasioni in cui ha partecipato attivamente senza dimenticare qualcosa.

"Quasi tutte le attività svolte a Miroglio sono legate al suo nome - prosegue il sindaco - occupava un posto importante nella nostra comunità ed era una persona semplicemente insostituibile. Cercheremo, in suo ricordo, di portare avanti tutti gli insegnamenti che ci ha dato per ricordarlo come merita. Come amministrazione e comune esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia".

Questa sera, lunedì 9 gennaio alle 20.30 sarà recitato presso la Chiesa di Miroglio il Santo Rosario in ricordo di Alberto Verardo.