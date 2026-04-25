Chiusa di Pesio, scialpinista precipita per 150 metri sul Canale dei Genovesi

Intervento complesso oggi pomeriggio nel territorio di Chiusa di Pesio, dove i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, insieme all’equipaggio del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, sono stati mobilitati per soccorrere uno scialpinista precipitato lungo il Canale dei Genovesi, sul versante settentrionale del Monte Marguareis.

L’allarme è scattato intorno alle 13.15, quando una donna ha contattato i soccorsi segnalando che il proprio compagno di gita, durante la discesa con gli sci, era scivolato per circa 150 metri sulla neve, fermandosi in un punto non visibile dalla stessa.

L’elicottero del 118 ha raggiunto rapidamente la zona individuando dall’alto il luogo dell’incidente. L’equipe è stata sbarcata al verricello per raggiungere l’uomo, che è stato stabilizzato, immobilizzato e imbarellato prima del recupero a bordo del velivolo.

Lo scialpinista è stato quindi trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni, pur serie, non risultano al momento critiche.