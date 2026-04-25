Il 1° reggimento artiglieria di Fossano si addestra per il soccorso in montagna

Si è conclusa nelle vallate della provincia di Cuneo l’esercitazione periodica del personale del 1° reggimento Artiglieria da Montagna finalizzata al mantenimento delle capacità operative della Squadra di Soccorso Alpino Militare.

L’attività addestrativa, della durata di tre giorni, ha visto impegnati sei operatori nelle località di Prato Nevoso, Colle dell’Agnello e Grange dell’Autaret. Sono state svolte manovre tecniche di soccorso in ambiente innevato e attività alpinistiche necessarie a mantenere elevati standard di efficienza operativa e prontezza di intervento.

Le prime due giornate sono state dedicate a prove statiche di soccorso e all’impiego delle attrezzature specialistiche, con particolare attenzione alle tecniche necessarie per operare in scenari complessi. Nella fase conclusiva gli operatori hanno simulato un intervento realistico con il supporto degli elicotteri del 34° Distaccamento Permanente AVES “Toro” di Venaria, effettuando inserzioni in quota e il recupero di un ferito mediante tecniche avanzate di soccorso.

Nel corso dell’attività è stato inoltre simulato il recupero di persone travolte da valanga attraverso specifiche procedure di ricerca e soccorso, che richiedono elevata preparazione e rapidità di esecuzione.

Le Squadre di Soccorso Alpino Militare delle Truppe Alpine dell’Esercito assicurano una capacità specialistica che integra il dispositivo di soccorso in ambiente montano, ambito operativo che richiede competenze tecniche e personale altamente addestrato.