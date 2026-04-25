Scontro tra moto sulla Statale 28: tre feriti, due in codice giallo

Nel pomeriggio di oggi, si è verificato incidente stradale lungo la Statale 28, all’altezza di Case Rosse, nel territorio comunale di Pornassio. A scontrarsi sono state due moto, in un impatto che ha coinvolto complessivamente tre persone.

Due dei feriti, entrambi sulla cinquantina, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Imperia in codice giallo, di media gravità, mentre per la terza persona le condizioni sono apparse meno preoccupanti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca, provenienti da Imperia e Pornassio, insieme al personale sanitario del 118.

Presenti anche i carabinieri delle stazioni di Nava che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.