Cuneo, Manassero e il messaggio dalla tettoia Vinay: "Pronti a rispettare gli impegni, in assoluta trasparenza" [VIDEO]

"La tettoia Vinay ha permesso al Foro Boario di ritrovare vita e vitalità. Nel consiglio comunale sono emerse domande su alcune pendenze che vedono l'amministrazione in giudizio: ci siamo assunti alcuni impegni specifici, che intendiamo rispettare in ogni modo nell'ottica dell'assoluta trasparenza condividendo i relativi documenti con i capigruppo del Consiglio Comunale e gli avvocati, convocando una riunione con i capigruppo e condividendo le informazioni con la cittadinanza".



Parole della sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero. L'oggetto della discussione il contenzioso che coinvolge il Comune e la Tettoia Vinay srl, di cui a lungo si è parlato negli ultimi anni (e che ha visto alcuni importanti sviluppi negli ultimi due mesi).



L'aggiornamento della sindaca arriva tramite la sua pagina Facebook ufficiale e un video girato proprio davanti alla struttura di piazza Foro Boario in cui trova posto l'Open Baladin. E, in più, a qualche ora di distanza dalla conferenza stampa che il gruppo consigliare degli Indipendenti ha convocato in municipio, incentrata proprio sul contenzioso.



Di seguito, il video: