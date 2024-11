Un successo la raccoltà di candidature per il Comitato di Quartiere Cuneo Centro: 15 domande per 5 posti disponibili

C’è voglia oltreché bisogno di impegnarsi negli organismi civici. La conferma arriva da un’ampia disponibilità ricevuta alle candidature per le elezioni suppletive del Comitato di Quartiere Cuneo Centro.

Al termine della scadenza per le presentazione delle domande, sono pervenute 15 candidature a fronte di 5 posti disponibili per integrare il mandato prolungato in via straordinaria di due anni, fino a ottobre 2026.

La commissione elettorale, composta da due membri della Consulta dei Comitati di Quartiere e Frazione (Pietro Carluzzo di Cuneo Storica e presidente della Consulta, Simone Borio di San Paolo) e tre membri di Cuneo Centro (Francesco Carbonero, Luigi Leuzzi e Franca Gramondi), ha escluso con rammarico le due candidature arrivate oltre il termine e accolto le altre 13.

La lista definitiva unica sarà così composta: Carlotta Angeli, Andrea Bonino, Gabriele Cardone, Matteo Cavallo, Nadia Dal Bono, Christian Di Nicuolo, Younes El Yandouzi, Domenico Olivero, Lorenzo Pallavicini, Manuel Prandi, Roberto Rossetti, Susan Rovere, Kader Touré.

Molto importante ricordarsi le modalità di voto.

In sintesi: primo, possono votare i cittadini e le cittadine del quartiere Cuneo Centro che dimostrano il giorno del voto i requisiti riportati all’art.1 dello Statuto del Comitato di Quartiere (residenti, proprietari di immobili, titolari di associazioni e attività commerciali).

Secondo, si possono esprimere fino a tre preferenze con l’obbligo dell’alternanza di genere, pena annullamento della seconda ed eventuale terza preferenza.

Terzo, il giorno del voto sarà domenica 24 novembre presso la sede del Comitato di Quartiere Cuneo Centro in via Silvio Pellico 10 (l’orario verrà indicato nelle prossime settimane).

Dichiara il Direttivo in carica: “La cittadinanza e il Comitato hanno centrato il primo obiettivo, quello della chiamata alle candidature per l’impegno civico nel quartiere. Ora bisogna proiettarsi al secondo obiettivo, quello della partecipazione al voto. Più sarà numerosa, maggiore sarà la capacità della cittadinanza in Cuneo Centro di interloquire con l’Amministrazione Comunale, evitando di disperderla in istanze frammentarie o individuali.

Parliamo di un quartiere molto esteso, da Corso Giolitti al Parco della Resistenza a Piazza Galimberti. Abbiamo quindi esortato le candidate e i candidati a farsi loro primi megafoni di questo appuntamento democratico di natura civica. Nei prossimi giorni, verranno organizzati degli appuntamenti di presentazione delle candidature, sfruttando modalità informali e di confronto diretto per entrare nel vivo dei diversi contributi che le persone candidate intendono offrire al quartiere.”

Tutta la documentazione relativa alle elezioni e all’attività del Comitato è presente sul sito www.quartierecuneocentro.com. Per qualsiasi necessità, contattare via email cdq.cuneocentro@email.comune.cuneo.it.