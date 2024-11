Mondovì, serata informativa per conoscere come diventare volontari della Croce Rossa

Lunedì 11 novembre alle ore 21, presso la sede della Croce Rossa Italiana - Comitato di Mondovì, in via Croce Rossa 4, si terrà una serata informativa aperta a tutti coloro che desiderano conoscere le modalità di adesione al nuovo corso di formazione per diventare volontari della Croce Rossa Italiana. Durante l’incontro saranno presentati il programma del corso e le modalità di partecipazione, offrendo così l’opportunità di entrare a far parte della grande famiglia della CRI.

Il corso di “ingresso”, tenuto da formatori e monitori qualificati della CRI, avrà una durata di un mese con frequenza bisettimanale. Al termine, previsto per dicembre, i partecipanti potranno sostenere un esame finale che abiliterà i nuovi volontari a svolgere importanti servizi come centralinisti, operatori di trasporto per infermi e dializzati, assistenti nelle manifestazioni pubbliche e operatori nelle attività socio-assistenziali.

Per coloro che desiderano proseguire, sarà possibile partecipare a un secondo corso a partire da gennaio, che fornirà una preparazione specifica per l’accesso a servizi più impegnativi, come quelli del 118.