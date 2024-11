Il Centro di Racconigi attende l’arrivo delle cicogne dalla Bulgaria

Si concretizza un importante progetto di cooperazione tra Italia e Bulgaria, volto a tutelare e salvaguardare le cicogne in difficoltà. Dopo mesi di preparativi, a fine novembre, arriveranno al Cras (Centro Cicogne e Anatidi) di Racconigi circa 25 cicogne provenienti dal Cras Green Balkans della Bulgaria.

Il progetto si propone di offrire assistenza e accoglienza agli esemplari feriti o in difficoltà, promuovendo un lavoro di squadra tra i due centri europei.

Per celebrare l’inizio di questa collaborazione internazionale, il Centro di Racconigi organizza un evento di benvenuto per domenica 24 novembre.

Il programma include, alle 14,30, i saluti ufficiali delle autorità, seguiti alle 15 da un intervento dei rappresentanti del Cras Green Balkans che presenteranno le attività di recupero animali svolte in Bulgaria. Successivamente, alle 15:45, interverranno i responsabili del Cras di Racconigi per raccontare la cooperazione in atto e il ruolo di Racconigi nella tutela delle cicogne.

In conclusione, i partecipanti potranno visitare l’oasi del Centro cicogne di Racconigi.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico, ma è obbligatoria la prenotazione entro il 19 novembre, tramite email all’indirizzo gvaschetti@libero.it o telefonicamente al numero 0172-83457.

La veterinaria Gabriella Vaschetti, insieme al padre Bruno fondatore del centro, afferma: “Abbiamo iniziato i lavori per ampliare l’area dedicata alla quarantena e stiamo costruendo nuove voliere tunnel per accogliere animali di medie e grandi dimensioni. Queste strutture saranno utilizzate per le prime fasi di isolamento delle cicogne provenienti dalla Bulgaria, in attesa dell’esito dei test diagnostici, e permetteranno loro di essere successivamente introdotte nell’oasi del centro in contatto con altri esemplari”.

In vista delle giornate di sole, il Centro cicogne di Racconigi sarà aperto al pubblico anche domani, 1° novembre, offrendo l’occasione di conoscere più da vicino il loro prezioso lavoro di tutela della fauna.