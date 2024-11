Franco Giacottino, una vita spesa sulle montagne della Valle Po

Domenica 27 ottobre una cinquantina di amici, guide alpine, volontari del Soccorso Alpino, appassionati di montagna, si sono ritrovati al Miravidi di Sanfront per festeggiare il compleanno di Franco Giacottino, e per ringraziare Franco, Domenica, moglie e compagna di vita, e la loro famiglia.

Molte sono le persone che hanno mosso i primi passi sulla roccia con Franco Giacottino e ancora di più quelle che hanno arrampicato e hanno camminato grazie al suo instancabile lavoro. «Il Monviso è la montagna di tutti, per questo lo sentiamo parte di noi» ha detto Hervé Tranchero, storica guida alpina della valle Po e gestore del Quintino Sella. «E allo stesso modo Franco fa parte delle nostre vite, del nostro modo di intendere la vita in montagna».

Il massiccio del Monviso è annoverato tra i venti siti più belli d’Europa; le sue valli sono ricche di natura e di storia straordinaria. «È un privilegio poterne vivere le emozioni, proprio per questo per noi camminatori, escursionisti, alpinisti, arrampicatori di falesie la sicurezza è fondamentale», continua Hervé Tranchero.

Franco Giacottino ha aperto o contribuito a sistemare centinaia di vie di arrampicata, soprattutto in Val Po - come non nominare il suo amato Mombracco -, ha riscoperto e riaperto sentieri storici che erano diventati inagibili, con un faticoso lavoro di pulizia e di segnaletica, «sempre in forma di volontariato e sempre in modo professionale. Come dimenticare quelle che tutti noi chiamiamo con affetto le Placche Giacottino, a Paesana: formidabile il suo intuito nel capire che quella falesia, così vicina alla strada provinciale, poteva diventare un luogo in cui allenarsi anche nei ritagli di tempo. E nell'aiutare giovani e meno giovani ad avvicinarsi alla montagna, nella sua lunga presenza nel Soccorso Alpino come volontario ha fatto anche politica territoriale. Gliene siamo grati, la sua amicizia, l'impegno e la generosità solo un esempio per tutti noi».