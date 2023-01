Cuneo e il 'porta a porta' in piazza Boves: Manassero e Demichelis all'incontro con i residenti

Tra circa venti giorni, il 30 gennaio, la zona di piazza Boves a Cuneo vedrà rimossi totalmente i cassonetti della spazzatura: i residenti saranno i primi del quartiere Cuneo centro a passare totalmente alla modalità di raccolta 'porta a porta'. L'amministrazione comunale e il CEC hanno infatti deciso di modificare il servizio di raccolta dei rifiuti nell'area a seguito di numerose segnalazioni sull'itilizzo non conforme dei cassonetti stessi.



La notizia - che nell'immediato ha creato limitato scompiglio tra gli abitanti - è stata al centro dell'incontro avvenuto nella serata di lunedì 9 gennaio al circolo 'L Caprissi; presenti la sindaca Patrizia Manassero, l'assessore Gianfranco Demichelis, il responsabile tecnico del CEC Simona Testa e il presidente del comitato di quartiere Pietro Carluzzo, in un dibattito aperto alla popolazione.



"La serata è stata costruttiva e produttiva - ha detto Carluzzo - : a parte qualche contrarietà, che ci sta, ai residenti hanno posto molte domande, a cui sindaco, assessore e Cec hanno risposto con grandissima disponibilità".



"Quando ci si ritrova dall'oggi al domani a dover cambiare abitudini, specie riguardo al trattamento dei rifiuti, ci può essere malcontento e preoccupazione, spesso legati al fatto di non sentirsi pronti a un cambiamento così importante e necessario - ha continuato il presidente del comitato - . L'obiettivo di tutti è quindi cercare di effettuare il passaggio nel migliore dei modi".



Carluzzo ha anche sottolineato come si sia deciso di attendere l'entrata in vigore della nuova disposizione, e quindi monitorarla per qualche mese: ci si incontrerà poi di nuovo tra amministrazione, comitato, Cec e residenti, per tracciare un bilancio e valutare modifiche e aggiustamenti.