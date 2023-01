Dal GAL Mongioie contributi a fondo perduto per comuni, unioni, imprese e privati

Il G.A.L. Mongioie ha pubblicato 5 nuovi Bandi finalizzati a sostenere la realizzazione di progetti di sviluppo socio economico nel territorio dei 46 Comuni del G.A.L.: Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Briaglia, Briga Alta, Caprauna, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Perlo, Priero, Priola, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Michele Mondovì, Scagnello, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì e Viola.



“Il Consiglio d’Amministrazione del G.A.L. Mongioie si augura una particolare valutazione, da parte di Enti Pubblici, Imprese e Privati, per l’opportunità che viene offerta, con contributi in conto capitale importanti e, per alcune categorie, particolarmente rilevanti, inusuali, non facilmente ripetibili. – sostiene Beppe Ballauri, presidente del G.A.L. Mongioie – . Il nostro G.A.L. è pronto ad attivarsi per individuare le risorse che risultassero necessarie per rispondere a tutte le richieste delle domande di sostegno che saranno presentate e che risulteranno ammissibili a contributo. Confidiamo che i Soggetti Interessati colgano le opportunità che i 5 Bandi offrono con un sostegno tangibile e concreto al territorio cebano – monregalese.”

I Soggetti Interessati ai diversi Bandi possono acquisire ulteriori informazioni presso i Tecnici delle rispettive Associazioni di Categoria oppure inviando una e-mail all’indirizzo info@galmongioie.it.



Le domande di sostegno devono essere presentate secondo le modalità del Bando del G.A.L. Mongoioie, entro le ore 12.00 di venerdì 10 marzo 2023, tramite la procedura su Sistema Piemonte.



I Bandi sono disponibili sul sito internet del G.A.L. www.galmongioie.it, nella sezione “Bandi e avvisi”.

I bandi nello specifico

I 5 Bandi offrono l’opportunità di contributi pubblici, a fondo perduto dal 40% al 90% della spesa ammessa, per l’investimento proposto.



La percentuale di contribuzione a fondo perduto varia dall’80% al 90% per gli Enti Pubblici, dal 65% al 75% per le Imprese del settore turistico, dal 40% al 50% per le Imprese agricole e di trasformazione ed è del 60% per i Soggetti Privati.



1. Il Bando op. 7.6.4. in particolare, è rivolto per una parte agli Enti Pubblici (80% di contributo) per interventi di valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico e per una parte ai Soggetti Privati (60% di contributo) per interventi di recupero delle parti esterne di strutture tipiche dell’architettura rurale, poste oltre 600 metri di altitudine.



Gli interventi di recupero dei beni devono essere conformi a precise indicazioni. Devono riguardare beni appartenenti al patrimonio architettonico e paesaggistico tradizionale, con caratteristiche di tipicità costruttiva e tipologia locale con valore documentale di storicità e di entità locale del territorio del G.A.L. Mongioie, essere attuati secondo le indicazioni e le linee guida contenute nel Manuale “Guida al recupero dell’architettura tradizionale e del paesaggio del territorio del G.A.L. Mongioie”.



È importante sottolineare che gli interventi devono essere realizzati impiegando esclusivamente materiali e tecnologie appartenenti alla tradizione costruttiva locale, usando materiali provenienti dalle filiere locali e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Manuale del G.A.L. Mongioie.



2. Il Bando op. 7.5.2. è rivolto agli Enti Pubblici (90% di contributo) per interventi relativi alla fruibilità della rete di itinerari cicloescursionistici, for all, “G.A.L. MONGIOIE E-BIKE CLUSTER”.



3. Il Bando “Progetto Integrato di Filiera” (PIF) relativo all’operazione 4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole” con l’operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” è finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti integrati di filiera (PIF) a cui devono partecipare, contemporaneamente ed in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera nel suo complesso e, indirettamente di tutte le imprese che vi aderiscono.



Le filiere interessate dal presente Bando (contributo 40% - 50%) sono quelle individuate, nella strategia del P.S.L. del G.A.L. Mongioie, precisamente: settore ortofrutticolo - compreso il frutto del castagno, lattiero – caseario, carne, cereali tradizionali, vino, erbe officinali e aromatiche, miele.



4. Il Bando op. 6.4.2. sostiene (contributo fino al 75%) investimenti finalizzati a creare e sviluppare specifici servizi al turista, in particolare e-biker. Sono previsti inoltre interventi di efficientamento energetico delle strutture recettive e produzione di energia da fonti rinnovabili.



Questo Bando è riservato alle Imprese, localizzate lungo gli itinerari del Progetto, con attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere, servizi di accompagnamento codice ATECO 79.90.20, attività delle guide e degli accompagnatori turistici, fornitura di servizi al turista finalizzati a migliorare la fruizione cicloturistica e-bike “for all’ del territorio codice ATECO 77.21.01, noleggio di biciclette.



5. Il Bando op. 6.4.1. (contributo fino al 75%) è riservato agli Agriturismi e si caratterizza per gli stessi contenuti del Bando op. 6.4.2.